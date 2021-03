Lanzan el disco póstumo de Chris Cornell

"No One Sings Like You Anymore", álbum póstumo del líder de la banda estadounidense de grunge Soundgarden, se lanzará mañana en formato de CD y LP.

El disco del músico fallecido en 2017 a los 52 años, está conformado por una selección de 10 canciones versionadas por Cornell, seleccionadas y ordenadas por él mismo para homenajear a las figuras y canciones que lo inspiraron, según informó la compañía discográfica Universal Music,

Grabadas en 2016, el material incluye versiones de temas como "Watching The Wheels", de John Lennon; "Sad Sad City", de Ghostland Observatory; "Jump Into The Fire", de Harry Nilson y "Nothing Compares 2 U", de Prince.

La discográfica confirmó que también formará parte del repertorio la versión que hizo de "Patience", de Guns N'Roses, publicada el año pasado, en la fecha que hubiera cumplido años.

Cornell se suicidó en la habitación de un hotel de Detroit, donde su cuerpo fue encontrado inconsciente en el piso del baño con una cinta alrededor del cuello, según declaró el departamento de policía de esa ciudad, donde el músico se encontraba de gira con Soundgarden.