Aníbal Garisto estrenó Martín García

Ya se puede ver en cines Martín García, de Aníbal Garisto, una coming of age que se desarrolla en la icónica isla.

Hablamos con Garisto para conocer detalles de la propuesta.

—¿Cómo surge la idea de hacer la película?

—Surge de un amigo que me cuenta hace 15 años o más, que en un momento hubo un solo adolescente en la isla Martín García, en la que viven 100 habitantes, y en seguida de ahí surgió la idea de qué hace un adolescente solo allí. Me quedó la idea y regresando de hacer una película que filmé en Haití, me volvió.

—¿Qué trabajo hiciste con Ignacio Quesada para que se lo viera tan natural en escena?

—No trabajo mucho el ensayo de escena, sino que comparto el trabajo, y me interesaba que él conociera la Isla antes de filmar. La recorrimos mucho, me interesaba que él la recorra antes de filmar y hablamos mucho de la conexión del adolescente que viene de la ciudad y se conecta con ese mundo.