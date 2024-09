Eva Trobisch: “En Alemania la muerte te aísla”

Eva Trobisch es la directora de Ivo, que pudo verse en el reciente Festival de Cine Alemán. De visita en Argentina, dialogamos con ella en exclusiva.

—La película surgió a partir de un caso real sobre una mujer que realizaba eutanasia a sus pacientes, ¿es así?

—A través de la investigación que estaba haciendo para otro proyecto llegué a esta idea, y caí en esta profesión de los cuidados paliativos. Pero cuando comencé a imaginar la película no quise detallar ese caso en particular, sino el universo de los cuidadores.

—¿Qué fue lo que más te sorprendió de este universo?

—No tenía ni idea de ese mundo, los acompañé mucho tiempo, pero no encontraba las palabras para hablar sobre la naturalidad, la dignidad con la que trabajaban en ese mundo me impresionó mucho. Había como algo muy pragmático, normalizado, de alguna manera saca a la muerte de algo trágico y lo transforman en algo que une y es más democrático. No sé cómo es en Argentina, pero en Alemania la muerte te aísla, te deja muy solo. Y con estos profesionales es distinto porque te dan la posibilidad de hablarlo abiertamente, de decírselo a otro que te brinda orientación.