Wanda Nara: “La pastelería me encanta, pero soy más de comerla que de hacerla”

Hoy a las 22 llega a Telefe, Bake off Famosos Argentina, con la conducción de Wanda Nara, que estará nuevamente al frente de un reality de cocina y compartirá todo su carisma en este ciclo que tendrá, por primera vez en el país, a famosos como participantes. Diario Hoy fue parte del lanzamiento del programa y pudo hablar con ella en exclusiva.

—¿Estás ansiosa por el estreno?

—Sí, la verdad es que tenemos una ansiedad increíble y muy sorprendidos porque los famosos están dando todo y la verdad es que el programa es increíble. Hay muchas anécdotas, algunas no se pueden contar, otras las van a ver, pero nosotros decimos que lo que pasa en la carpa queda en la carpa, y es un reality donde van a ver a los 14 famosos hacer algo que nunca hicieron y otros que se nota que tienen una mínima experiencia.

—¿Cómo te sentís como conductora?

—Este es el segundo, hice uno que van a ver más adelante para una plataforma. Me gusta que el protagonismo es de los participantes, y acá hay dos momentos de pruebas, la primera es con los jurados y en la segunda estoy sola. Ahí tengo más oportunidad de charlar con ellos, de ayudarlos un poco, no me dejan mucho, y ahí tengo un papel más importante, pero la verdad es que después es todo de ellos, los protagonistas son ellos.

—¿Hay alguno que se destaca?

—Hay algunos que sí, otros que no, lo que más me llama la atención es que algunos arrancaron muy mal y mejoraron. La competencia los atrapó, a mí me pasó, participé de una competencia en Italia y empecé y dije “bueno”. Pero cuando entrás en la competencia, y al tener la respuesta de los medios y de la gente, de tus fans, de las redes, querés ganar, y ahora se nota la competencia, todos los que están quieren ganar.

—¿Cómo te llevas con la pastelería?

—Bien, a mí me encanta. Soy más de comerla que de hacerla, creo que es algo increíble que se hace con mucho amor, una torta la vemos en bodas, en celebraciones. Para mí simboliza la familia, el amor, la reunión, los amigos, y cuando estás más, también te compras una y estás un poco mejor, pero en general una torta es para compartir.

—¿Cuál es tu postre preferido?

—Me gustan mucho todos, no hay uno que no me guste.