Guerra sin tregua entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata

Desde hace más de tres meses que Jorge Lanata se encuentra internado. Si bien sus familiares, amigos y compañeros de trabajo pensaron que iba a salir rápidamente, el proceso de mejoría y recuperación parece no tener fin. Lanata ingresó primero en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y, por recomendación de los galenos, se lo derivó a la Clínica de Neurorehabilitación Santa Catalina, también de dicha ciudad. Con una evolución muy precaria, la salud del periodista continúa siendo una alarma para todos, y, principalmente para su entorno familiar, que lo ha acompañado desde el primer día.

En medio de la situación particular que están viviendo, un nuevo episodio de conflicto se abrió entre la actual mujer de Lanata, Elba Marcovecchio y las hijas de éste, Bárbara y Lola, quienes presentaron en el Juzgado Civil N° 8 un pedido para que se determinara la capacidad de su padre, y un escrito en el que la acusan de malversación de bienes, robo de objetos (indican un faltante de 42 objetos de valor), robo de dólares (entre 35 y 50 mil) y pesos, y venta de muebles, aumento de gastos con las tarjetas de crédito del periodista, acompañada de declaraciones de amigos y compañeros, y algunos videos.

También se filtraron en las últimas horas audios en las que se escucha a la abogada apuntando directamente contra las hijas de su esposo y dejando al descubierto el enfrentamiento. Estos audios fueron aportados por Facundo Casanova, chofer y asistente personal del periodista, quien los habría grabado durante traslados de la clínica a la vivienda de Marcovecchio. En uno de ellos se escucha “Sara postea mientras está pasando esto un elefante que mata a sus crías, el elefante que se come a una boa vos sabés que la boa soy yo. Jorge se levanta y las caga a trompadas por berretas, por conventillo, yo no salgo a hablar, ¿me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar”. En otro dice “se va a armar un quilombo de la p… madre en el cual va a haber dos bandos que van a ser ellas y voy a ser yo del otro lado. Porque es así, de la cual yo a mi gente la cuido toda. La neutralidad la entiendo”. Con la acción presentada por las hijas del conductor buscan impedir que Marcovecchio continúe decidiendo sobre la vida de su padre y los bienes. Por su parte, Lara Piro, amiga y abogada de Elbita dijo en LAM “es una demanda contra Jorge para su habilitación de capacidad. La verdad es que Jorge no está en su mejor eje, esa es la realidad”, y siguió “quienes conocimos a Jorge como amigo, hubiese preferido que le peguen un tiro, literal, antes de que la gente piense es insano (…). Jorge no está en sus facultades mentales, ayer le pidió a Elba que llame a Perón, que lo comunique con Perón, Jorge no está en sus facultades mentales lúcidas”.