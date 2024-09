Topa y Laurita Fernández adelantan Una Navidad Inolvidable

Diego Topa y Laurita Fernández serán los conductores de Disney celebra: Una Navidad Inolvidable, megashow que tendrá lugar por primera vez en Buenos Aires el 12 y 13 de diciembre en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria. Además de las melodías e imágenes de las películas, contará con la presencia de personajes como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Pluto, Daisy, Goofy y algunas de las Princesas de Disney. Hablamos con Topa y Laurita para saber más detalles del evento.

—¿Cuál es la tradición que sí o sí cumplen todos los años?

—Laurita Fernández: El armado del árbol.

—Diego Topa: Totalmente.

—LF: Y el encendido que se va a dar en este show, que uno en casa siempre que lo armás pones las luces, ese momento que le das on a las luces y hay una magia que solo la Navidad lo logra.

—DT: A mí me cambió mucho desde que llegó mi hija, es como volver a conectarme con mi alma de niño, también armar el arbolito, poner las lucecitas y todo. Después pedir los deseos, eso es algo que me gusta hacerlo y yo me vuelvo a copar, me acuerdo de mis propias navidades y lo que yo hacía con mis abuelos. Me voy acordando de cosas y realmente es emocionante, la Navidad es familia, la Navidad es amigos, unión y de eso se va a tratar este show también.

—LF: Y por eso va a terminar con un gran símbolo, el encendido del árbol navideño, donde todos los deseos se van a unir y se van a llevar de regalo la misión del encendido del árbol, que en este caso es enorme.

—DT: Siete pisos.

—LF: Uno ve videos de otros países y por primera vez en Latinoamérica se va a realizar este show. Y el país elegido es Argentina lo cual es increíble.

—DT: Es una responsabilidad enorme que tenemos.

—LF: Tremenda, pero está todo dado con un equipo muy profesional y de primera para que suceda la magia y quede en los corazones de todos realmente. Va a ser muy lindo lo que vivamos.

—DT: Vamos a estar contenidos por Ariel del Mastro, que está armando toda esta experiencia increíble. Vamos a tener 50 artistas en escenas, bailarines, cantantes, un casting impresionante, músicos en vivo, todo. Va a ser en vivo, una pantalla enorme, un escenario que conecta de un lado al otro, el árbol, donde vamos a estar cantando y personajes.

—LF: Se va a ver bien de cualquier lado. Con los personajes, me emociona acá cuando te lo digo e imagínate el griterío que va a ser cuando salgan los personajes.

—DT: Y con las canciones, porque cuando escuchen las versiones, una más linda que la otra, Frozen, Encanto, La sirenita, La bella y la bestia, El Rey León.

—Y es la primera vez trabajando juntos…

—DT: La verdad que es un sueño para mí, de verdad, Lauri es una artista divina que realmente admiro, me provoca mucha emoción. La fui a ver hace poquito también en los musicales que hace y tiene una luz, se lo dije, ella sale y brilla. Estoy muy contento de compartir esto y más con Disney, de Navidad.

—LF: Hablábamos de los deseos que uno tiene que pedir y yo pensaba, hay un deseo que ya se me cumplió que es por supuesto ser parte de la familia de Disney y hacerlo con Topa, que sabe tanto. Él trabaja hace más de 20 años acá, conoce a todos, yo a nadie, entonces él va saludando y es como mi guía acá, estoy fascinada y nos divertimos mucho.

—Soñemos con algún musical de Disney en el que les gustaría trabajar juntos…

—DT: ¿Cuál puede ser? Pensemos… ¿La sirenita?

—LF: Frozen también es hermoso.

—DT: ¿Y yo qué hago ahí? ¿De Anna o de Elsa? Bueno, de Olaf. Soy Olaf.

—LF: Bueno, hagamos El Rey León (risas).