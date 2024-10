Kristen Bell y Adam Brody cuentan detalles de Nadie quiere esto

Ya puede verse en Netflix Nadie quiere esto, comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody. En el relato conoceremos a Joanne y Noah, dos personajes opuestos que se atraerán a pesar de las diferencias religiosas y que sus familias intentan impedir el encuentro. Hablamos con ellos en exclusiva para Argentina.

—¿Qué conocían del otro antes de trabajar en la serie y qué trabajo hicieron para que haya esta química en la pantalla?

—Adam Brody: Sí que nos conocíamos. Hemos trabajado juntos a veces, no durante mucho tiempo, pero un par de días aquí y allá, pero bastante íntimamente. Ambas eran relaciones románticas, en los dos trabajos que hemos hecho juntos. Nos hemos conocido socialmente, aunque no tan cerca, pero socialmente durante 20, 15 años. Y en cuanto a la química, sucedió. Es un buen casting. Simplemente, ya sabes.

—Kristen Bell: Caes en ella o no, creo. Tuvimos suerte, pero también creo que como actor puede reconocer que otro actor es bueno. Y yo sabía que Adam era bueno en esto, así que cuando leí el guion yo estaba, ya sabes, en la página dos o tres yo estaba como, bueno, esto tiene que ser con Adam Brody. Esto sería tan divertido porque esta persona tiene que ser tan encantadora y tiene que mirarme fijamente a los ojos y yo tengo que hacerlo de vuelta, y esto solo sería una colaboración agradable, cómoda.

—AB: Y yo no podría ser Adam Brody sin Kristen Bell. Es verdad, no funciona con cualquiera.

—Joanne y Noah cambiaron cosas en su vida por amor. ¿Qué fue lo más loco que hicieron por amor?

—KB: Intenté sacarme la licencia de conducir moto. Conocí a mi marido, a él le encantan las motos, y yo tenía la idea romántica de que a mí también me iban a gustar las motos, que sería muy buena conduciéndolas y que tendría que comprarme un montón de chaquetas de motoquero, y nos pasearíamos juntos por la ciudad. Creo que a los tres meses de noviazgo, o tal vez seis, tomé clases privadas de motocicleta y lo mantuve en secreto de él. Luego tomé mi prueba y me arruiné, estrellé la motocicleta un buen número de veces y realmente me golpeé, pero no te cobran por eso en las clases, gracias a Dios. Después grabé mi examen, le di la cinta de video y mis papeles firmados para la Navidad. Nunca lo vi reírse tanto en su vida porque se dio cuenta de todo el daño que le hice a la moto y diré que esa idea romántica se desvaneció rápidamente para mí. Me alegro de haberlo hecho, pero no he montado una moto desde entonces.

—AB: Tú lo dices, pero yo no lo sé.

—KB: He montado en la parte de atrás, pero nunca voy a conducir, me da demasiado miedo.

—AB: Lo más loco, no sé, quiero decir esto no parecía una locura, pero mi esposa y yo nos casamos muy rápidamente, pero eso no se sentía como que no era ningún sacrificio, que era solo un momento de alegría. Pero en términos de cosas más sacrificadas, no sé, ella me hizo ir a terapia, que era bastante interesante. No estaba en la demanda, era como, ya sabes, es bueno para todos y lo es.