Anna Torv: “La tele permite contar mucho más que una historia”

ambientada en 1986, The newsreader sigue la poco convencional relación entre la apasionada presentadora de noticias Helen Norville, encarnada por Anna Torv, y un joven y ambicioso reportero de televisión (Sam Reid), mientras cubren extraordinarios acontecimientos de la época. Diario Hoy pudo dialogar en exclusiva para la Argentina con Torv sobre esta serie que puede verse exclusivamente en Universal Premiere, que estrena episodios, en exclusiva, todos los lunes.

—Mundialmente la televisión y las series son lo que te llevaron a ser reconocida, ¿preferís un formato o soporte más que otro?

—La mayor parte de mi trabajo se hizo en televisión, y fue una suerte, sé que hace mucho, mucho tiempo no hago teatro, creo que desde antes de Fringe, y me gusta la televisión, porque te permite contar mucho más que una historia. Hice varios filmes, pero siento que son cortos, porque no llegas al nudo de los personajes, por eso me siento cómoda en televisión.

—¿Qué es lo que más te gusta de The ­newsreader?

—No puedo decir una sola, creo que cuando te acercás a un proyecto es porque son varias las cosas que te gustan, a veces puede ser que el personaje es fantástico, o tu parte del proyecto es fantástica, a veces tiene que ver con que te gusta pasar el mejor tiempo con tus compañeros, o con los directores, a veces es todo eso junto, y a veces lo que vos amas es lo que otros odian, o no les gusta, por ejemplo. En el caso de The newsreader, en particular, sentí, mientras la rodábamos, que iba a ser muy buena, había risas, frenesí en el set, todos nos gustábamos, pero sabía que ya iba a ser algo para estar orgullosos, y luego en el estreno en Australia así fue, ahora queremos saber cómo lo recibirán en otros países, orgullosa, así me siento.

—Tu personaje se muestra hacia afuera muy fuerte, poderosa, pero claro, llega a la casa y se desmorona. ¿Cómo fue interpretar esas dos caras, que si bien en el show se recrea el año 1986, hoy en día sigue muy vigente?

—Vuelvo a tu pregunta anterior, una de las cosas que más me gustan y estoy orgullosa de The newsreader es que tratamos que todos los aspectos técnicos, y todo lo que tiene que ver con mi personaje, es que recreara una época precisa, sin comentarios modernos, por llamarlos de alguna manera, en la serie. Por eso trabajamos mucho, para que los espectadores vean y saquen sus conclusiones, porque si esto fuera hoy tendrías que comentar otras cosas, con ella, con la homosexualidad, con varios temas, y eso sería contar otra historia.

—¿Cómo fue para vos volver a tu país a rodar este programa?

—Cada tanto vuelvo, porque amo trabajar en Australia, y siempre es diferente, pero porque se trabaja de una manera distinta. Actuar es lo mismo, los principales elementos son los mismos, hacer un show, es lo mismo, pero claro, no tenemos el mismo dinero, y todo se tiene que hacer de manera más rápida, por el presupuesto, entonces todo es más colaborativo, porque la industria es más pequeña, donde todos se conocen, y trabajás generalmente con la misma gente, mucho, y eso es increíble, porque permite tener una historia y un pasado juntos. Amo, e independientemente que tenés que hacer todo rápido, también hacés todo con más impulso.

—¿Qué recuerdos tenías de la época de The newsreader?

—Yo crecí en los 80, así que tengo muchos recuerdos, y recuerdo esa época de una manera muy precisa, qué ropa usaba mi madre, qué usaba yo, sentarme todas las noches a ver las noticias. Había tres canales, así que todos veíamos lo mismo. Recuerdo el cometa Halley, recuerdo a Lindy ­Chamberlain, me acuerdo mucho de esa época.