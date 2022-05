Mariel Olguín: “El disco es un espejo de mi faceta de artista”

Además de estar formada como guitarrista, compositora y cantante, Mariel Olguín también se dedica a la docencia y fundó su carrera como solista.

A lo largo de la extensa trayectoria que tiene en su haber dentro del mundo de la música, Olguín formó parte de otros proyectos artísticos tales como el grupo folclórico llamado La Revuelta, que lanzó un disco, o la propuesta dedicada al público infantil, titulada Cintitas.

Por otra parte, también incursionó en el teatro, la dramaturgia, la literatura y el guion. Durante una charla que mantuvo con este ­multimedio, la artista presentó su trabajo más reciente.

—¿En qué consiste la propuesta del disco que estás presentando? ¿Cuáles son las características principales de esta producción que te traés entre manos y estarás llevando por todo el país?

—Mi trabajo en este disco es simple. Sucede que me presento como solista, intérprete, guitarrista y compositora de folclore. La propuesta concreta se trata del mero hecho de poner la poesía en primer plano. En este sentido, utilizo la palabra y mi persona, mi voz que va nombrando cuestiones sociales, autoras y autores no tan conocidos. Incluso poner mi propia voz de mujer en este rol y sobre todo como guitarrista. El disco es un espejo de mi faceta de artista, porque me muestra tal como sueno y también cantando aquello que me moviliza.

—Es un disco con algunos clásicos del folklore pero también con composiciones tuyas, ¿qué te inspiró a la hora de armar el repertorio? ¿Por qué decidiste reversionar obras de otros a través de sus prosas, poemas o escritos?

—A mí me inspira mucho la poesía comprometida. En este sentido, los escritores o los poetas fundamentales para mí en mi obra fueron figuras de primera línea tales como son Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, María Elena Walsh, Violeta Parra, por nombrar algunos, pero también aquellas contemporáneas que tal vez hablen de lo mismo, pero desde un escenario distinto que no es otro que el presente. Por supuesto que la música también, pero en esta arista del arte intervengo, transformo, arreglo y desarreglo. La poesía no, queda intacta.

—¿En qué va a consistir el espectáculo que te lleva por las provincias argentinas?

¿Qué te gustaría destacar de tu obra?

—En este espectáculo canto y toco la guitarra en todos los temas acompañada por los integrantes de mi banda, que está compuesta por excelentes músicos como Tato Ibarguren (percusión) y Martín Arana (piano). También a veces nos acompañan unos invitados de lujo, y ellos son María Mollón (flauta traversa), Pablo Muñoz (violín) y Mercedes Zinobile (danza).