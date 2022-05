Isabel Coixet: “Me inspiran las paradojas”

La destacada realizadora española Isabel Coixet participó de manera virtual de la edición 34 de La mujer y el Cine, que termina hoy, y en la que también presentó su última producción, Nieva en Benidorm. Diario Hoy fue el único medio de la Argentina que pudo dialogar con la realizadora, creadora de películas maravillosas y profundas como La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí, Ayer no termina nunca o La librería, además de la reciente serie Foodie love, protagonizada por el argentino Guillermo Pfening y Laia Costa.

—¿Qué significa para vos participar en La mujer y el Cine?

—Conozco la trayectoria del festival hace mucho tiempo, creo que ha sido uno de los pioneros en poner en relieve el papel de la mujer y ha sido un placer hablar con las organizadoras, intercambiar puntos de vista, siendo lo principal que estamos de acuerdo en que las voces de las mujeres se tienen que escuchar y cuantas más voces sean mucho mejor. El principal cambio es que las mujeres que tenemos cargos de responsabilidad en el cine ya no somos una minoría, poco a poco estamos saliendo de las catacumbas, aunque falta más espacio, pero yo creo que ahora es mucho más fácil encontrar mujeres editoras, directoras de fotografía, cámaras, eléctricos, en todos los oficios del cine. Cuando decides que hacer cine será tu vida, te sale desde adentro, pero el mundo te recuerda que eres mujer. Hay un entorno que todo el rato te recuerda que eres mujer y para mi generación ya es demasiado, estamos hartas, querés hacer cine y basta. Las mujeres estamos muy acostumbradas a lidiar con situaciones incómodas. En los dos países que he sentido que más me recordaron mi condición fueron Marruecos y México. Una hace las cosas con voluntad y sentido de humor o a los gritos y golpeando la mesa, que no es mi estilo, pero bueno, si hay que hacerlo, se hace. La realidad es que uno es uno, con su pasado, con lo que le pasó, lo que vivió; hago cine, me crié en tres idiomas, con filias y fobias determinadas.

—Empezaste a trabajar en publicidad. Es un mundo aun más machista que el cine, ¿verdad?

—Ahí anda, porque la publicidad es un reflejo de la sociedad, y cuando empecé éramos pocas mujeres creativas y directoras, pero no sé si es más machista, ahí está.

—Actualmente muchas realizadoras y realizadores se están volcando al universo de las series, pero no logran imponer su autoría y los protagonistas son las estrellas. Vos recientemente hiciste Foodie love, donde se ve tu sello ¿fue complicado hacerla?

—Cuando ya hacés tantas cosas, como yo he hecho, lo difícil sería hacer algo más genérico o impersonal. Cuando hice la serie lo planteé como una película larga en capítulos, pero no hice algo diferente, me sentí muy libre, explorando un medio que no conocía, la complejidad de la historia de amor, que no era al uso, y me sentí muy libre, sin renunciar a nada. Fue una gran experiencia, me lo pasé genial, me encantó trabajar con Guillermo Pfening, un tipo de una sensibilidad extrema y con un gran sentido del humor, y eso es muy importante, porque estuvimos muchos meses juntos, nos hicimos amigos.

Sé que él tiene el proyecto de Alice como director, espero poder ayudarle y darle un empujón para que lo haga porque es un proyecto precioso.

—¿Qué te inspira?

—Me inspiran las paradojas, la gente de esta ciudad durmiendo en un cajero automático mientras un padre de familia con los niños sacan dinero, me inspira la contradicción constante en la que vivimos, los contrastes entre la riqueza y la pobreza, gente super fiestera y gente solitaria, una de las grandes inspiraciones de mi vida es que mientras me estoy comiendo un helado de limón, al mismo segundo que lo termino hay una persona muriendo de hambre, esa sensación de un mundo en el que pasan en simultáneo cosas horribles y estupendas es algo que me ha intrigado desde pequeña y que me ha hecho viajar, conocer, indagar y filmar.

—¿Esta paradoja te angustia?

—Sí, pero lo que hago, como todos, es coger esa angustia y apartarla o intento escribir sobre ella para un poco deshacerme de ella pero nunca te deshaces del todo, es imposible.

—¿Eso es lo que te impulsó al cine? ¿Cuándo pensaste en dedicarte a esto?

—Creo que desde pequeña, mi abuela era “taquillera” en un cine e iba mucho, y recuerdo ver la pantalla grande y sentirme muy pequeña y pensar “quiero hacer esto”, me preguntaban si quería ser actriz, y decía no, no quiero salir, prefiero hacerlo y luego salí a ganarme la vida, empecé en publicidad. No vengo de un entorno privilegiado, y aproveché para aprender, porque pude rodar con directores de fotografía maravillosos, recorrí el mundo haciendo publicidad y eso además de ganarte la vida, también te alimentan.

El futuro

—¿Estás con algún proyecto?

—Hay cosas que me gustarían mucho hacer, y una me encantaría hacer en Argentina, que es la novela de Camila Sosa Villada, Las malas, que me parece una novela impresionante, me encantaría rodarla, pero bueno, eso ya no va a depender de mí, sino de los productores y todas esas cosas. Pero he terminado un documental, que me llevó dos años hacerlo, que se llama El techo amarillo, y es sobre un caso de abuso sexual en una escuela de teatro para adolescentes, que seguramente se estrenará en septiembre de este año, y ha sido un largo peregrinaje, pero lo terminamos. Es muy universal, sobre el consentimiento y sobre cómo una figura de poder, como un profesor delante de unos adolescentes, aprovecha cualquier ocasión para abusar y hacer que la admiración que tienen los alumnos y alumnas por él, se conviertan en otra cosa.