El realizador Nicolás Di Cocco estrena su primera película

El platense Nicolás Di Cocco presenta su ópera prima Vuelta al perro, rodada en Salto, Buenos Aires, protagonizada por su padre Daniel Di Cocco, y un elenco de figuras que incluye a actores amateurs y profesionales.

“El día que vimos el primer corte final de la película se declaró la cuarentena estricta. Hicimos una corrección de prueba. Corregimos algunas cosas y a partir de ahí esperamos para estrenarla en sala, porque creo que el cine es para verlo en sala. Teníamos el compromiso con Cinear, pero pudimos esperar, y al ser miembro de PCI, que también tiene su plataforma, también fue una oportunidad, porque federaliza los contenidos, pero quisimos esperar a estar en salas, aun sabiendo que todo es efímero, mantenerse en salas, y además salimos con Doctor Strange”, cuenta Di Cocco a diario Hoy.

“La película surgió un poco por mi papá, que había hecho hace un tiempo una obra que se llama Homenaje falso, basada en un cuento de Ricardo Piglia, basada en un cuento que no existe de Roberto Arlt, esa fue la génesis del proyecto, escribimos unas páginas, es una ficción usada la idea de Piglia de ficcionar la vuelta de alguien que vuelve a su pueblo a hacer una obra, y un poco lo que me pasa a mí con las películas de pueblo, evitando la condescendencia del que vuelve, trabajando con mi papa que fue algo especial ”, suma.

“Tenía mucho miedo de dirigir a mi padre, pero siempre supe que era la decisión correcta que la protagonizara él, porque yo ya lo había dirigido anteriormente en cortos y cosas chiquitas de televisión, pero él tampoco había protagonizado una película, y encontramos el tono después de ver El método Kominsky”, agrega.

“Este proyecto es completamente diferente a la televisión, yo hice once series para Disney que se vio en 56 países, y me permitió organizarme y entender más la planificación para trabajar en esta película. La serie me permitió parar un año para hacer una película, porque los directores en cine independiente somos los últimos que cobramos, y dejás todo, como en este caso que el proyecto es super personal, y siempre me hacen bromas sobre que yo no pertenezco a ningún medio, porque hice publicidad y televisión, también, pero para mí contar el cuento es lo que importa no importa en dónde”, termina.