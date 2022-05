Eli Fernández: “Tengo ganas de que las canciones viajen a todos los rincones”.

Eli Fernández acaba de lanzar el segundo corte de su nuevo disco, un chamamé con música de Jorge Luis Martínez y letra de Pancho Cabral que tiene la participación especial de Teresa Parodi. Diario Hoy habló con Fernández para saber más de este lanzamiento.

—¿Cuáles son tus sensaciones por presentar este material?

—Estoy muy contenta porque haber grabado con Teresa Parodi es una de las cosas más enormes que me ha pasado en mi camino artístico. Es una referente de la música argentina, por un lado, y por otro lado es una persona excepcional con la que pude compartir tiempo, así que estoy plena de emoción, y con ganas de que las canciones viajen a todos los rincones.

—¿Cómo seleccionás a los que participan y las canciones?

—Eso es resultado del trabajo de mi productor, que es el director artístico, Gustavo “Popi” Spatocco. De su mano y generosidad he tenido acceso a estos artistas como Sandra Mihanovich, Lula Bertoldi, Teresa, y este disco es para mí como una escuela, porque he aprendido muchísimo, y creo que me he dado todos los lujos, así que feliz por eso.

—¿Cuándo supiste que querías ser cantante?

—Empecé en público a los 8 años, pero de más chica me subía a la mesa del patio de mi casa y soñaba que era un estadio enorme. Mi hermana ponía los ositos e imaginábamos que eran el público.