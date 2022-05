Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ya pusieron fecha oficial para su casamiento

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo decidieron poner fecha oficial para su casamiento tras los idas y vueltas. La pareja se caracterizó por hacer públicas todas sus peleas, pero ahora quieren ponerle fin a los problemas con una boda. La polémica está en el vínculo con los hijos del exdelantero.

La información la confirmó Elena Braccini, la madre de Victoria y María Helena, dos de las hijas del retirado delantero, con quien tiene un enfrentamiento legal. Ella misma fue quien le contó a Ana, otra de las exparejas del exfutbolista, con quien tuvo a Gianluca.

Se casarán el 10 de mayo del 2022, es decir, en tres días. Ana Oertlinger apuntó enfurecida con su expareja luego de que no le comunique oficialmente la noticia a sus hijos y opte por no invitarlos a la celebración: “Esto es ‘casado sin hijos’ porque ellos no van a estar en la boda”.

Este casamiento se da luego de numerosas peleas entre la hija del "10" y Osvaldo. Sucede que se pelearon en reiteradas ocasiones y solían dejar mensajes en modo indirecta en sus historias de Instagram. No esperan ser padres por lo pronto.