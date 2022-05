Maida Andrenacci: “Esta es una obra que habla del ser mujer”

Quince años después de su exitoso estreno en los escenarios, y de haberse representado en distintas ciudades de la Argentina y el mundo, vuelve Mujeres en el baño, una versión 100% renovada, creada y dirigida por Mariela Asensio y con los protagónicos de Maida Andrenacci, Laura Conforte, Laura Cymer, Karina Hernández y Esther Goris. Con producción de Paola Luttini (Pronoia Producciones), se puede ver todos los sábados a las 20.30 en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, CABA). Diario Hoy dialogó con Andrenacci para saber más detalles de su trabajo y de su participación en la serie de Disney+ Los MacAnimas.

—¿Cómo te organizás con todo?

—Magia, malabares. Tengo un gran compañero, Héctor Díaz, que es mi pareja y también actor. Hacer equipo es lo principal. Cuando queremos hacer algo, salimos adelante con las decisiones del otro.

—¿Cómo llegaste a Mujeres en el baño?

—Yo había trabajado con Mariela Asensio en Lisboa, en el Teatro del Pueblo, y quedamos con la mejor. Hicimos un semimontado en el Teatro Picadero. Después de eso me llamó para ser parte de esta obra.

—¿La conocías? ¿Habías visto la puesta original?

—La tenía de nombre porque es muy conocida. Sé que hizo mucho ruido en su momento, pero no la vi. Leí el texto, que me pareció maravilloso, divertido y muy con su impronta.

—Por suerte se pudo actualizar a un contexto completamente diferente al de su aparición…

—Sí, Mariel modificó muchas cosas de las que ahora piensa distinto de cuando las escribió. También mechó con cosas de otra obra más reciente de ella, Vivan las feas. Es bueno aclarar que esta es una obra que habla de las mujeres y que no es política en ese sentido, no es una obra que habla del feminismo, sino que habla del ser mujer, de las contradicciones. Muchos hombres vienen a verla, amigos, no es que se hable políticamente, sino de los conflictos, de lo que pensamos las mujeres.

—La pregunta viene a que hoy en día, una obra con mujeres, es tomada sí o sí por el lado del feminismo…

—Lo que sacó Mariela son cosas que, por decirlo de alguna manera, estaban más de moda, como por ejemplo, hacerse cirugías estéticas. Sé que en la anterior había algo con las siliconas, y ahora ella sacó todas las referencias al cuerpo, no juzgando; esa es una buena actualización del texto.

—¿Cómo es el trabajo con las compañeras? ¿Habías trabajado con alguna de ellas antes de Mujeres en el baño?

—Sí, con Laura Cymer trabajamos juntas en Magazine For Fai, cuando teníamos 7 u 8 años, así que crecimos juntas. Con las demás es la primera vez que trabajamos juntas y es espectacular. Nos llevamos muy bien, viniendo todas de lugares y universos distintos, lo cual enriquece muchísimo la obra. Es un placer, porque son todas actrices que admiro, y nos admiramos entre nosotras, así que en ese sentido es una maravilla.