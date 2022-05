Juan Gil Navarro sobre los rumores de romance con Sofía Gala: “La adoro…”

Las versiones acerca del incipiente romance comenzaron a tomar fuerza días atrás en los medios de comunicación. Lo dio a conocer la periodista Maite Peñoñori en Intrusos, contando que los actores Juan Gil Navarro y Sofía Gala, quienes actualmente trabajan juntos en la obra Closer, estarían comenzando una relación sentimental.

Según lo relatado por Peñoñori, los actores estuvieron juntos el domingo al mediodía mientras paseaban al perro de la hija de Moria Casán en las cercanías de su domicilio. Además, contó que después de aquel paseo, los artistas entraron al departamento de la actriz donde estuvieron el resto del día.

El pasado sábado durante un móvil televisivo, Juan Gil Navarro fue contundente al momento de responder sobre los rumores que indicaron que estaría comenzando un vínculo amoroso. “La adoro, pero no hay nada más que lo que pasa en el escenario”, dijo el actor despejando toda duda, y también agradeció por la forma agradable en la cual le consultaron sobre el tema.

“Sofía es una excelente actriz, pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos”, remarcó y agregó: “No hay más que eso, cuando esté con alguien, lo sabrán”. Acto seguido, le preguntaron si estaba al tanto de porqué habrían surgido dichas versiones, a lo que respondió. “No tengo la menor idea, porque además yo nunca estuve en estas cuestiones”, indicó el actor, haciendo referencia a la manera en la que maneja las cuestiones de su vida privada en relación a los medios de comunicación.

“Se me conoce, y me siento muy orgulloso por eso, principalmente por mi trabajo, no por cosas que estén en la periferia de mi trabajo. Entiendo que en estos tiempos están las redes y alguien que te ve caminando por la calle supone cosas que no son”, concluyó firmemente y negando, una vez más, las versiones de los medios.