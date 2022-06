Antoine Fuqua: “No sé cómo luce episodio por episodio, lo pensé como una gran película”

Basada en la novela best seller de Jack Carr, The terminal list es la nueva serie que Prime Video estrena este viernes. Están Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch y Jeanne Tripplehorn en roles claves y Antoine Fuqua como uno de sus directores. El realizador, conocido por películas como Día de entrenamiento, El justiciero y Revancha, entre otras, ha revolucionado la manera de narrar con su particular mirada sobre roles y espacios. Los ocho episodios, producidos por Pratt, Fuqua y David DiGilio, se estrenarán el viernes en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Diario Hoy dialogó con Fuqua para saber más del proyecto pero también de su formación y preferencias.

La lista terminal sigue a James Reece (Pratt) después de que su pelotón completo de SEAL de la Marina de Estados Unidos fuera emboscado durante una misión secreta de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia, con recuerdos contradictorios de lo que sucedió y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, mientras nueva evidencia sale a la luz, Reece descubre fuerzas oscuras que están en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino las vidas de la gente que ama.

—¿Cuándo supiste que querías ser director?

—Creo que pasó cuando estaba en el secundario, tomé una clase de arte barroco, empecé a estudiar arte. Un profesor nos nombraba a varios artistas como Koninck, Vermeer, Picasso, Caravaggio; después vimos formas de artistas japoneses y a una obra la reconocí por ser parte de Los siete samuráis o Ran. Quise ver más películas de Kurosawa y entendí que quería hacer esto, porque yo amaba las películas sin querer ser director. Pero una vez que entendí la forma del arte, empecé a trabajar en Nueva York en videos musicales y publicidades; ahí entendí que mientras más estaba en el set más miraba lo que hacían los directores y ahí me apasioné por la tarea.

—Mencionaste a Kurosawa, pero ¿tenías otros directores o películas favoritas?

—No pensaba en directores, sino que me gustaban las películas como Alma negra, Enemigo público, Apocalipsis ahora, El padrino, Los siete magníficos (la original). Veo películas desde niño sin saber quiénes eran los directores. Eso lo descubrí mucho después, a grandes como John Huston o Francis Ford Coppola; de hecho, no fue hasta que empecé a hablar con otros directores, que me dieron pistas para llegar a íconos como Antonioni o Sergio Leone, sus spaghetti westerns. Más tarde me acerqué a directores más comerciales, en la empresa que estaba, como Jean Baptiste Mondino cuando estaba en Propaganda Films. Lo descubrí y nos hicimos amigos, también con Luc Besson, directores del estilo (hacíamos comerciales y videos), después con David Fincher, Michael Bay, Spike Jonze. En Propaganda nos convertimos en una gran incubadora, ese lugar fue único, estábamos todos juntos trabajando y yo aprendí mucho en esa etapa.

—Sos el creador de una nueva narrativa en las películas de acción, ¿cómo surgen las ideas para presentar a los personajes de una manera completamente diferente y de introducir a la ciudad como un personaje más?

—Es difícil para mí ver eso, vos lo ves, la audiencia lo ve. Es difícil, es como mi música, la escucho, la siento y la hago. La ciudad es un personaje para mí, las locaciones son personajes importantes para mí y cómo muevo la cámara en ellas las trae a la vida. Es complicado hablar de esto para mí, lo hago y con los años tengo más sabiduría sobre esto, y además evoluciona, espero en una buena manera.

—¿Es tu primera serie de televisión?

—No, he producido Mayor of Kingstown, The resident, que en realidad es un show de televisión; pero esta es mi primera serie de formato ­prolongado, más allá de Mayor of Kingstown.

—¿Pensás el proyecto como una larga película o la imaginás episodio por episodio?

—No sé cómo luce episodio por episodio. Nuestro showrunner es increíble, tenemos a David DiGillio y el resto de los escritores. Yo lo pensé como una gran película e impulsé constantemente esa narrativa; porque a veces venían y me decían: “Hay que tener cuidado con esto porque en el episodio seis tiene que pasar esto”, y seguramente tienen razón en un 100%, pero en lo que me enfocaba era en el episodio en el que estaba trabajando, no me importaba el episodio seis en ese momento. A veces, pensándolo como una película, tengo que concebirla así para que funcione.

—No estás pensando en los cliffhangers...

—No, lo pienso como una gran película, mi cerebro no funciona de esa manera.

—¿Qué fue lo que más te atrajo del proyecto?

—Chris Pratt quería trabajar de nuevo con él y somos amigo. El libro de Jack Carr, obviamente, me encantó; quise primero que fuera una película pero entendí que la serie era más adecuada, por el tiempo. El libro y Chris son lo que más me entusiasmaron para hacerla.

—La serie se estrenará en todo el mundo al mismo tiempo, ¿qué sensaciones tenés?

—Me siento bien, creo que es una oportunidad para los espectadores porque tiene mucha acción, emoción, giros, espero que a la gente le guste.

—¿Ya viste la serie? ¿Tenés alguna escena preferida?

—Aún no, estoy procesando todo; no vi episodio por episodio, vi un largo corte preliminar con toda la serie.

—Ya tendrás tiempo…

—Seguro, lo espero.