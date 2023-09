Aracely Arámbula vuelve al ruedo mediático

Durante menos de una década, Aracely Arámbula y Luis Miguel fueron pareja, pero además se convirtieron en padres de dos niños. Tiempo después cada uno siguió por su camino salvo que él no se hizo cargo de sus hijos por un tiempo prolongado de tiempo. Luego asumió su deuda económica, pero no mantiene contacto estrecho con ninguno de los menores de edad involucrados en el asunto judicial y familiar.

Ahora la mujer desfiló en un evento y habló sobre su ex: “Decían que yo tenía que estar presente para que los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Eso era cuando tenían cuatro y seis, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él”. Sin pelos en la lengua, la modelo y conductora afirmó: “Tienen a un papá que es un ídolo y que bueno, a mis hijos siempre les he dicho que admiren a su papá porque es un gran artista pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”.

Por otro lado, la estrella de la canción está de novio con Paloma Cuevas, la madrina de uno de sus hijos. Ante ello, Aracely también opinó: “Sin comentarios porque es nuestra comadre, la conozco muy bien. Creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal”.