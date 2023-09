Nuevos y reveladores detalles de la autopsia al cuerpo de Silvina Luna

Se acaban de conocer nuevos datos a poco más de dos semanas de haberse realizado la autopsia al cuerpo de Silvina Luna, ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 60 en el marco de la causa por mala praxis contra el cirujano Aníbal Lotocki. En el informe judicial se indicó que “se observaron trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para la producción del mecanismo mortal” y se detectaron también “formaciones nodulares” en diferentes partes, especialmente en la zona de los glúteos. La muerte de la modelo, sin embargo, todavía tiene “causas a determinar”, según señaló el cuerpo médico forense, por lo que se solicitó estudios complementarios para seguir investigando.

El informe médico se refiere a la formación de granulomas, algo que la mayoría de las personas que denunciaron a Lotocki tienen en su cuerpo. Varios de estos granulomas se encontraron alojados en el nervio ciático izquierdo, comprimiéndolo, lo que le generaba un importante dolor a Silvina. También se aclara que estas formaciones duras se hallaron no solo en los glúteos sino también en los muslos. Esto explicaría el intenso dolor que sufrió Silvina los últimos años de vida. Y la formación de granulomas podría estar directamente relacionado con el metacrilato inyectado. Uno de los primeros en manifestarse al respecto fue Ángel de Brito, quien en sus redes sociales expresó: “Se me revuelve el estómago leyendo cómo se practicó la autopsia y lo que encontraron. Es espeluznante. Hasta que no hay justicia, ni los muertos, ni las víctimas, ni sus seres queridos lograran la paz”.

Ayer se conoció además que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 28 rechazó este miércoles hacer lugar a los pedidos de detención a Lotocki. La decisión quedó plasmada en un fallo unipersonal del juez, donde se manifiesta que Lotocki estuvo siempre a derecho y que actualmente se encuentra condenado a cuatro años de encarcelamiento "supeditado a que la sentencia adquiera firmeza, lo cual hasta este momento no aconteció".

La palabra de Ezequiel

Ezequiel, el hermano de Silvina, estuvo incondicionalmente a su lado durante toda su internación y a medida que pasan los días va dando declaraciones sobre todo lo sucedido. Si bien él siempre prefirió un perfil bajo, el periodista Juan Etchegoyen compartió algo de lo que pudo conversar con él. “Hago terapia desde que murió mi hermana”, confesó. Y agregó: “Creo que todavía no caí. Fueron meses muy duros”.

Por su lado, Etchegoyen reflexionó: “Me dio la sensación de que lo único que espera Ezequiel es que se haga justicia. Le pregunté también por la Ley Silvina y me agradeció por el apoyo de todas las personas”.