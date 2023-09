Adele dio un paso más en su relación amorosa

La cantante Adele ha conquistado el globo terráqueo gracias al arte que tiene con su voz y ha se consagrado como una artista de renombre. Después del divorcio de su primer matrimonio que se dio en excelentes términos, la mujer siguió adelante junto a su único hijo llamado Ángelo que la acompaña a todos lados. Tiempo después, y gracias a unos amigos en común, la artista decidió que comenzaría a salir y así lo hizo con creces. En una de las oportunidades logró conocer a un agente deportivo llamado Rich Paul y el flechazo fue inmediato. Enseguida ellos empezaron a salir, confirmaron el noviazgo y además se dieron la chance de comprar una mansión en Beverly Hills para mudarse juntos y así compartir el mismo techo junto a los hijos que tienen de otros matrimonios.

Ha pasado tan solo un año desde que se conocieron y todo marcha sobre ruedas. Es sabido que la artista tiene muchas propiedades que ha ido comprando a lo largo de su carrera profesional. Las inversiones fueron realizadas entre el viejo continente y Estados Unidos. Ahora la casa nueva fue adquirida por un valor de sesenta millones de dólares cuya propiedad anterior pertenecía a Sylvester Stallone, que rebajó el precio para poder vender la propiedad. Asimismo, la mujer y su novio ya se han fotografiado en su nuevo nido de amor y se los ve de lo más felices. La casa está construida sobre 13.000 metros cuadrados, tiene dos pisos y 12 baños. Además, posee ocho habitaciones, una suite con sauna y baño a vapor; tiene una oficina privada, sala de cine, una sala de arte y un garaje.

Por otro lado, la cantante de Rolling in the Ddeep afirmó en una entrevista que le fue realizada en el programa The Graham Norton Show: “Me gustaría tener más hijos, siento que ahora he recuperado el sueño de hace nueve años, cuando tuve a mi hijo”. Asimismo, la pareja habría pasado por el altar en una ceremonia secreta gracias a la organización que hicieron en un absoluto hermetismo. Este rumor comenzó a correr luego que los tortolitos se vieran muy acaramelados y con alianzas nuevas que estaban estrenando.