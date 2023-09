El comunicado de Tomás Holder

El Bailando comenzó hace apenas días pero ya dejó mucha tela para cortar. Así las cosas, Tomás Holder pidió un cambio de coach y por ello echaron a Davo Fredes. Luego de versiones cruzadas, el propio Tomás, quien durante el fin de semana confirmó que está de novio, hizo un fuerte descargo en redes respecto a lo sucedido. Allí expresó: “Siempre intenté dar lo mejor de mí para cada uno de ustedes. Intenté ser real, ser yo mismo y mostrarme como soy. Dejar de tener ese escudo del personaje, dejar de ser alguien que no soy para pertenecer o para ser aceptado”.

Y continuó: “El pibe con músculos, soberbio y con la cabeza en alto, no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mier... en la que vivimos. Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones que no las hago con maldad, sino con inocencia y dignas de un chico de 21 años. Nunca fui un pibe malo pero se me tildó muchas veces de ello”.

Y cerró: “Lo que no entienden es que vivimos en un mundo difícil. Y pertenecer al mundo de la fama y de la tele, es muy difícil, no es para cualquiera. Si no tenés la cabeza fría, te comen rápido (...).Por otro lado, siempre digo que soy un agradecido por el lugar en dónde estoy. No cualquiera tiene la oportunidad de estar en dos programas en menos de un año. Por eso cada mañana me levanto y doy las gracias a Dios, por darme otro día de vida y por darme trabajo. No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras”. ¿Habrá respuesta desde el otro lado?