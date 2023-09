Nadia Epstein apuntó con todo contra Tinelli y el Bailando

Nadia Epstein se convirtió en figura tras su paso por Gran Hermano 4, en el que fue la contracara de Marianela Mirra. Fue 'la mala más mala de todas' y ese mote, pese a que pasaron 16 años, la sigue hasta el día de hoy. Ella, lejos de ofenderse, lo toma con humor y reconoce que 'hablar sin filtro' es su lema.

La productora este miércoles, volvió a dar que hablar cuando publicó en su tuiter una critica lapidaria sobre Marcelo Tinelli y el Bailando. "Mucho asco el Bailando…Marcelo Hugo me da a viejo verde, re sugar daddy y Coky, puf, un poco de dignidad bella que ya no se te ve del moño tan grande que tenés".

Sobre Marcelo, remarcó: "Está con esa actitud de 'te doy pero prefiero a la peruana'. Es como que el programa se convirtió en un casting para ver a quién se la pone. Creo que hay participantes con historias re copadas como para que se centren en 'te doy, no te doy'. No me gusta. Creo que teniendo la edad que tiene tendría que guardar el lugar que corresponde. Ayer me provocó tuitear porque me dio mucho asco todo".