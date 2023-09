Finalmente, Drew Barrymore decidió no comenzar con su programa

Los últimos días de Drew Barrymore han sido agitados. Y todo se dio a partir de su decisión inicial de dar comienzo a su talk show a pesar de la huelga de guionistas y actores que está sacudiendo Hollywood desde hace rato. Ocurre que por el hecho de poder regresar hoy al aire, sin sus tres escritores sindicalizados y con manifestantes afuera de su estudio, fue recibida con fuerte rechazo en las redes sociales. Por lo que la actriz pospuso el lanzamiento de su show, que estaba pactado para iniciar el 18 de septiembre.

Primero, había publicado un video en su Instagram en el que informaba del comienzo del programa. “Creo que no hay nada que pueda hacer o decir en este momento para que les parezca bien. Hay muchas razones por lo que esto es tan complejo, y quiero que todos sepan que mis intenciones nunca han sido las de molestar o herir a nadie. No es quien soy”. Pero fue tal el revuelo que se generó que finalmente el programa no comenzará. Es más, entre los comentarios que le dejaron en la publicación, uno de los que se destacó fue el de Cristina Kinon, su jefa de guionistas, que afirmó: “Ahora parece que otros programas también van a volver. Es frustrante, porque prolongará la huelga, y solo queremos que se termine”.

De hecho, se conoció que durante la grabación de algunos episodios se llegó a expulsar a dos personas del público con chapas a favor de la huelga. Pero finalmente Barrymore ha decidido cancelar su emisión con una nota en Instagram, en la que expresó: “He escuchado a todo el mundo y tomo la decisión de pausar la premiere del programa hasta que acabe la huelga. No tengo palabras para expresar mis disculpas más profundas a cualquiera que haya herido y, por supuesto, a nuestro increíble equipo que trabaja en el programa y lo ha convertido en lo que es hoy. Hemos intentado seguir adelante. Y espero, de verdad, una solución para toda la industria muy pronto”. De hecho, como consecuencia del primer mensaje de la actriz afirmando su vuelta, fue dada de baja como presentadora en la 74ª edición de los Premios Nacionales del Libro. La organización informó en un comunicado: “Los Premios Nacionales del Libro son una velada dedicada a celebrar el poder de la literatura y las incomparables contribuciones de los escritores a nuestra cultura. Ante el anuncio de la reanudación de la producción de The Drew Barrymore Show, la Fundación Nacional del Libro ha rescindido la invitación de la Sra. Barrymore para presentar la 74ª Ceremonia de los Premios Nacionales del Libro. Nuestro compromiso es garantizar que los premios sigan centrándose en la celebración de los escritores y los libros, y agradecemos a la Sra. Barrymore y a su equipo su comprensión en esta situación”. Así las cosas, The Drew Barrymore Show no comenzará hoy, y es incierto cuándo finalmente lo hará.