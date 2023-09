Dan a conocer la carta que Rodolfo Sancho le envió a la familia de Edwin Arrieta

Siguen apareciendo novedades respecto al caso que sacudió España, tras conocerse que Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta. Ahora se conoció que Darling Arrieta, hermana de Edwin, viajó por primera vez a España a fines de defender y honrar la memoria de su hermano y tratar de arrojar algo de luz al caso, que aún está pendiente de juicio en Tailandia. Así las cosas, luego de algunas entrevistas que Darling dio en algunos medios, se dio a conocer una carta que le envió el propio Rodolfo Sancho a la familia Arrieta. “Hola Darling, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado”, comienza el mensaje. Y agrega: “Es obvio que tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado, pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho”. Por último, al menos en los pasajes de la carta dados a conocer, la esquela finaliza: “Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones, yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición, estoy sin palabras”.