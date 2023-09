Nuevos detalles de la vuelta de Gran Hermano

Ya la vuelta de Gran Hermano es un hecho. Solo restan algunos meses. De hecho, hace apenas semanas el propio Santiago del Moro (conductor estrella que, si no pasa nada raro, estará nuevamente al frente del ciclo) adelantó que será en diciembre. Pues bien, ayer se conoció que la fecha posible de comienzo del ciclo será el primer o segundo lunes de diciembre. O sea, 4 u 11 de diciembre. El periodista Federido Bongiorno compartió a través de las redes más información respecto a los castings. “A todos los que se anotaron para la nueva edición de Gran Hermano: prepárense que ya empezaron a llamar gente para los castings presenciales. No se alarmen si aún no recibieron nada, es un proceso largo. Éxitos a todos”.

Por otro lado, el periodista Leo Arias confirmó que “la promoción del ciclo se grabará a partir de la próxima semana”. Justamente, hace apenas semanas el propio Del Moro había adelantado algo respecto a los posibles castings y demás. “Estamos expectantes, el equipo de casting ya arrancó a trabajar, así que en los próximos días estarán llamando a la gente. Hay gente anotada de más de noventa años”, había asegurado. Así las cosas, todo hace indicar que la exitosa maquinaria de Gran Hermano ya empezó a rodar.