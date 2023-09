Luli Salazar tendría un nuevo amor

Nuevamente surgen trascendidos que ubican a Luli Salazar en un romance. Así las cosas, todo indica que la blonda podría estar conociendo a su príncipe azul. Y los datos e indicios surgen a través de pequeñas pistas que fue dejando en las redes sociales.

Hace rato que, luego de su separación de Martín Redrado, con quien sigue en conflicto legal, es una soltera declarada y no se le han conocido amores o relaciones formales. Hasta se la llegó a vincular con el futbolista Julián Álvarez y con Máximo Kirchner. Fue Pochi de Gossipeame quien alertó: “Quien podría ser el nuevo candidato de Luli Salazar es Pier Barbieri, el CEO de Ualá. ¡Es joven, apuesto y graduado en Harvard! Se meten like, se siguen...”. Y sumó algunos detalles más: se suman y mandan likes a cada foto que mandan. Dijo: “Él le mete likes hasta en las fotos con Matilda y no sigue a nadie del medio salvo a Luli Salazar. Ella le dedica tweets. MMMMM, dijo la muda”.

En su momento, cuando la vincularon a Máximo Kirchner, ella compartió un mensaje desmintiendo en el que decía: “Entiendo las ganas que tienen de verme de novia los medios, pero dejen de hacer circular fake news. Encima fueron desmentidas por mí, el otro día por este medio. Vuelvo a repetirlo para que quede clarísimo y no molesten más con el tema. No conozco a Máximo Kirchner y es mentira que es mi pareja”. Hasta ahora, ella no expresó nada. ¿Será que esta vez sí será su nuevo amor?