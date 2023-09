La palabra de Coti Romero tras conocerse la infidelidad de Conejo con La Princesita

La separación de Coti Romero y Conejo Quiroga, expareja que se formó dentro de la casa más famosa del país durante su última edición, sigue sumando capítulos. Ahora acaba de conocerse que Conejo sumó una nueva infidelidad hacia Coti. Y en este caso, nada más y nada menos que con Karina La Princesita. “Cuando una persona tiene la esperanza de estar con el otro, sigue sufriendo. Ahora dije basta. Es diferente, ya no voy a estar mal”, comenzó diciendo, en diálogo con el cronista de Socios del espectáculo.

En cuanto a la infidelidad de su expareja con la artista, dijo: “Necesitaba pruebas. Me iba a dormir y cuando me levantaba buscaba mensajes entre la gente. Me quitaba energía, me doy cuenta ahora”. Y siguió: “Esta vez para mí es diferente porque la venía sufriendo hace meses”. Ella contó que una persona se le acercó en una reconocida fiesta para mostrarle las pruebas de esa infidelidad. Y cerró: “Cuando uno hace las cosas bien se ve. Yo con él no volvería. Es una puerta que se cierra definitivamente”.