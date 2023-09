Dos nuevas denunciantes contra Lotocki

Más pasan los días, más sucesos y noticias se suman al caso que tiene a Aníbal Lotocki en el centro de la polémica. Ahora la vedete y bailarina Lorena Liggi contó que en 2012 se sometió a un retoque estético con el cirujano y hoy teme por su salud, por lo que decidió sumarse a la denuncia que lleva adelante Fernando Burlando. En diálogo con Socios del espectáculo expresó: “Me operé con Lotocki en el año 2012. Yo estoy bien, me siento bien, pero estoy operada. Yo era amiga de Pamela Sosa, tenía un vínculo y mi experiencia no fue mala. Fue algo muy pequeño, muy chico. Me hice una pequeña liposucción”. Y luego agregó: “Pensé que mis dolores de cintura podían ser por eso, pero como me sentía bien, traté de desdramatizar. Esto me explotó este fin de semana, que decidí que mi abogado se va a comunicar con Burlando para sumarme porque cuanto más rápido lo haga, más rápido se hará justicia”.

Por si fuera poco, quien también se sumó a las famosas denunciantes es Sandra Domínguez, otra ex paciente de Lotocki. En diálogo con Intrusos explicó que tiene un problema de plaquetas altas en sangre y que debe realizarse estudios más exhaustivos: “Tengo que ver si tiene que ver con el producto que me inyectaron, porque yo ya pasé por esto en una de mis casi muertes”. Y luego expresó que durante mucho tiempo calló por temor a ser juzgada.