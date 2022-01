Archivo de Moda: la cuenta de Instagram que revive las fotos de las famosas de los 90

Hace unos pocos años, apareció en Instagram una cuenta que revivía los mejores años de las famosas de los 90. Páginas de revistas nacionales conocidas, en donde se veía a un bronceadísimo Pancho Dotto rodeado de modelos, publicidades de marcas que ya no existen, la créme de la créme de esa década, en la que un dream team de modelos brilló y quedó para el recuerdo.

Quien está detrás de @archivodemodaar es Daniela, una mujer de 42 años, fanática de la moda, que desde los 13 años colecciona y conserva una enorme cantidad de revistas y publicidades que nos recuerdan esa emblemática época.

“No tengo nada que ver con el mundo de la moda. Nunca estuve en una producción, nunca presencié nada, ni un desfile. No tengo contactos, soy solo una fan”, dice Daniela, en diálogo exclusivo con diario Hoy.

En el año 1991, comenzó a recopilar las publicidades de Claudia Schiffer para Guess. Y una cosa la fue llevando a la otra, hasta hacerse de un montón de material que hoy forma parte de su cuenta de Instagram, que tiene más de 6.700 seguidores. Muchas de sus publicaciones son comentadas por íconos de la moda, como por ejemplo Pampita, que hace poco dejó unos corazones en unas fotos de ella, cuando era una adolescente que buscaba hacerse un camino.

“Empecé a postear muy tímidamente y cuando tuve tres seguidores ¡salí de la cuenta creo que por tres semanas! Pero tenía la ilusión de que me siguieran estudiantes de moda, ya sea porque querían ser diseñadores, productores, fotógrafos de moda. Pero me empezaron a seguir muchas modelos”, explica.

Claro que los 90 fueron una década marcada por un grupo de modelos que eran la influencia total de esos años. “Para mí, las modelos más icónicas fueron Raquel Mancini, Débora de Corral, Carolina Peleritti, que impusieron cortes de pelo, que la gente las seguía por lo que usaban, hasta el bronceado de Raquel fue tendencia. Araceli González obviamente, Valeria Mazza, Dolores Barreiro, Elizabeth Márquez, Mariana Arias, a quien empecé a seguir porque vi la publicidad de Impulse de ella, que es increíble, todavía veo esa publicidad que me encanta. Son publicidades que te hacen soñar, cosas que te transportan a otro lugar”, nos cuenta.

Pero, ¡qué cambió en la moda desde aquella época hasta nuestros días? Para Daniela, “hay miles de cambios. Es difícil ser fan de la moda actual, hasta hace poco la única revista que compraba era Vogue Paris, el último bastión de moda para mí. A la directora de la revista no le importaba nada, tenía su grupo de modelos, no le gustaban las celebridades cosa que es muy rara en esta época y publicaba lo que quería”.

“También hay diferencia en, por ejemplo, si mirás la revista Gente de principios de los 90, las fotos estaban para una mirada femenina, para que una mujer vea tendencias. Después me parece que se hizo todo mucho para la mirada masculina. Mucho se volcó ahí buscando la mirada de lo que le gustaba al hombre”, reflexiona.

Además de los cambios que introdujeron las redes sociales: “Es fundamental para una modelo, los seguidores de Instagram. Supe que las modelos en Europa les hacen poner las medidas de ellas, todo, y la cantidad de seguidores que tenían, porque es importante el alcance que tengas. O cualquier chica que tenga una buena cantidad de seguidores puede ser modelo”.

Y, por supuesto, no todos los cambios fueron negativos. “Era necesario que la moda se abra a otros cuerpos, más diversidad, era fundamental. Me acuerdo de que Naomi Campbell contaba que ella llegaba a una producción y no había una persona de color para maquillarla o peinarla. Y que las personas caucásicas no la sabían maquillar ni peinar, no sabían qué hacer con el pelo de una persona de color, y era fundamental que hubiese más diversidad ahí, en detrás de escena, y hoy sí hay esa diversidad”, explica.