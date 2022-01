Meryl Streep improvisó 25 llamadas de teléfono en la escena de No mires arriba

No mires arriba es una película que divide las aguas: el público la amó o la odió. Pero lo que no se puede negar bajo ningún aspecto es la calidad de las actuaciones y de su elenco de actrices y actores multipremiados.

A nadie se le escapa que el talento de Meryl Streep es impresionante, y el papel de presidenta bizarra que hizo en esta película es la confirmación. Y no solo por lo que está a la vista, sino también por un dato revelado recientemente por Netflix.

En un clip de cómo se hizo el filme que compartió la cuenta de esta plataforma en sus redes sociales, llamó la atención el testimonio del director de este largometraje, Adam McKay.

“La escena que más ilusión nos hacía era la primera escena en el Despacho Oval. Al principio de la escena en la que tenía que colgar, Meryl improvisó una llamada de teléfono diferente en cada toma que hicimos. Fue una actuación de improvisación magistral; nunca antes había visto nada igual”, explicó.

Y agregó: “No estoy exagerando, hizo de veinte a veinticinco llamadas absurdas y completamente diferentes”. Algunas de las cuales podemos ver en el clip sobre la película de Netflix. “Hice improvisación en Chicago durante cinco o seis años, y no digo que fuese el mejor improvisando, pero sé cómo hacerlo”.

“Y le dije a Jonah [Hill]: No creo que yo fuese capaz de hacer eso. No creo que pudiese hacerlo veinte o veinticinco veces; quizá seis o siete. Pero la tía no se repitió ni una vez. Fue impresionante”, continuó.

Jonah Hill también repentizó insultos durante horas

En una entrevista con la revista Vanity Fair, Jennifer Lawrence mandó al frente a su compañero de rodaje Jonah Hill.

La ganadora de un Óscar dijo que su compañero hacía imposible que mantuviera la compostura durante la filmación de No mires arriba. “Era muy difícil grabar con Jonah y no salir corriendo después de cada toma para reírme”, dijo la actriz.

“El personaje de Jonah es el hijo de la presidenta pero también el jefe de Gabinete, lo cual algunos podrían ver como nepotismo. Y él es lo peor. Fue muy complejo rodar con Jonah y no arruinar toma tras toma riendo", confesó.

Además, reveló: “Una vez dedicamos un día entero de rodaje a que él improvisara insultos contra mí. Fue increíble”.