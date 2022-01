Il Divo vuelve a los escenarios

Con una fuerte presencia escénica e integrado por artistas de nacionalidades diferentes, Il Divo está conformado por el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler. Este grupo regresa a los escenarios en el marco de una gira homenaje a Carlos Marin, integrante que murió debido a la Covid-19.

Ahora, los músicos decidieron continuar con la gira homenaje titulada For once in my life, donde recorrerán los grandes éxitos e invitarán a Steven Labrie con una especial producción en relación a la escenografía.

Sin olvidarse de su amigo fallecido de forma reciente, los integrantes del grupo afirmaron sobre esta lamentable pérdida: “Carlos era una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación de una voz increíblemente hermosa, dada por Dios y un talento absolutamente inmenso. Su pasión, alegría y sentido del humor hicieron de él una persona mágica, y su risa siempre animaría a cualquiera. Fue amado por millones de fanáticos en todo el mundo y tuvimos la suerte y el honor de poder actuar con él entre nosotros durante tantos años. Extrañaremos profundamente su alegría, amistad y voz brillante. En su honor, crearemos la Fundación Carlos Marín y rendiremos homenaje a su canto en nuestros futuros shows. Que todos lo recuerden por su hermosa alma, su increíble talento y que por siempre descanse en paz”.

La gira lleva el mismo título que su último y décimo disco de estudio, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Vale mencionar que desde sus inicios, este grupo se convirtió en un éxito en los crossover con más de treinta millones de álbumes vendidos alrededor del mundo. También ha llegado a los primeros rankings de las emisoras.