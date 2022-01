Christina Aguilera y Ozuna lanzan Santo

Los artistas internacionales, reconocidos y afamados, Christina Aguilera y Ozuna unieron sus magias para crear Santo, un tema de reggaeton que integrará su próximo disco.

Además, anexaron un videoclip rodado en Las Vegas, que la muestra entrando en un edén. Respecto a la canción, la mujer reflexionó: “Cuando mis fanáticos escuchen esta música, quiero que se sientan empoderados y libres. Por supuesto, quiero sacar a relucir otras emociones y sentimientos en mi música, como la sensualidad y la energía. Pero en el fondo, realmente estoy presionando por un sentido de empoderamiento”.

Por otro lado, se expresó sobre la escritura de sus canciones, que acaba de grabar en el idioma inglés pero también en el español: “Puede ser intimidante y aterrador exponerse de una manera que sabés que será un desafío. No escribo en español como lo hago en inglés, pero conozco mi corazón”. Asimismo, considera la maternidad como un trabajo a tiempo completo, sumada a la profesión que la llevó a convertirse en una estrella de la canción: “Es un viaje en el que he estado, pero ahora que tengo mis propios hijos, quiero que vean que mamá no lo sabe todo. Todavía estoy aprendiendo también y no voy a retroceder en algo que realmente me apasiona por tener miedo a lo que pensará la gente. Esta soy yo siendo yo en mi propio viaje de la vida. Podría llorar por eso. Significa mucho para mí”.

La rubia debilidad incluso se consagró como una productora que da chances a las nuevas generaciones que comienzan a aparecer en la escena independiente. También ejerce como jurado en programas de canto y baile.

Allí fue donde conoció a Ozuna, en una participación conjunta. Charlaron sobre una posible creación y así salió el tema que parece ser el próximo hit de la temporada estival.