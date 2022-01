Marcela Tauro reveló cómo la convencieron de regresar a "Intrusos"

Luego de la partida del histórico conductor de Intrusos, Jorge Rial, Rodrigo Lussich y Adrían Pallares tomaron el timón, logrando un ciclo exitoso. Sin embargo, de forma sorpresiva, anunciaron su pase a Canal Trece y el programa se vio nuevamente convulsionado: algunas panelistas decidieron abandonar el barco junto a la dupla y las únicas que se quedaron fueron Virginia Gallardo y Maite Peñoñori quien se incorporó recientemente al ciclo.

La conductora elegida por las autoridades de América fue Florencia de la V, quien llegó con un equipo sorprendente y experimentado. La conductora logró que Luis Ventura, Daniel Ambrosino y Marcela Tauro, históricos panelistas de ciclos anteriores, regresaran al programa del que fueron parte.

En dialogo con La Nación, Tauro reveló cómo la conversación que la trajo de regreso al ciclo de América: "No me imaginaba volviendo. Tal vez pensaba que era una etapa cumplida para mí, no lo había pensado. Cuando terminó Polémica en el bar yo me reuní en el canal con Fernanda Merdeni".

Y confesó: "Ella me había propuesto ir a Intrusos antes de saber que los chicos se iban. Estábamos en eso, hablando. Rodrigo y Adrián ya estaban súper bien instalados, hacían un súper programa. Yo me divertía mucho viéndolos. Un día me llama Fernanda para decirme 'venite a una reunión porque se van los chicos y creo que vos tenés que estar porque sos Intrusos'. La idea original había sido también pensada con Luis".