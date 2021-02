Con un talento innegable, César Juricich puso manos a la obra, trabajando con esfuerzo y perseverancia para convertirse en un diseñador histórico de la moda argentina. En este sentido, su estilo se caracteriza por sus modelos audaces de alta costura, que visten a las más esbeltas figuras de las pasarelas, como por ejemplo a Karen Reinhart.



En la actualidad, el también panelista televisivo prepara su producción otoño-invierno, pero también se desempeña en el magazine Nicole al mediodía por KZO, proyecto que tendrá continuidad.



Durante una entrevista íntima, el realizador reveló cómo fueron sus inicios en una industria exigente. Además, precisó los detalles de los cambios que la pandemia imperante trajo acarreados en las formas de elegir los looks o de vincularnos con la moda.



—Tenés una intensa trayectoria e infinitas colecciones de tu autoría, ¿cómo incursionaste en el diseño?



—Di mis primeros pasos en una empresa privada de estructuras para vidrieras y stands para exposiciones. Como me gustaba tanto el oficio, de forma paralela fui creando algunas prendas intervenidas, principalmente de jean; para luego abocarme al Prêt-à-porter y la alta costura.

—¿Qué referentes o colegas considerás de excelencia en este camino tan versátil?



—Me parece que Gino Bogani y Elsa Serrano son dos grandes hacedores en la moda argentina. Por otra parte, Laurencio Adot, Claudia Arce, Benito Fernández, Claudio Cosano, Maureene Dinar y Gabriel Lage. Todos y cada uno se luce en su estilo, combinando estampas, entre otros. Argentina cuenta con un abanico increíble de creativos en la moda y eso hay que destacarlo.

—Después de un año tan inusual que llegó a su fin, ¿en qué proyectos estás inmerso en la actualidad? ¿Y para el futuro?



—Ya estoy preparando la colección de otoño e invierno para este 2021. Si Dios quiere, tengo la expectativa de poder presentarla. Sucede que a todas mis líneas pertenecientes a esta temporada las realizo absolutamente en beneficio del hospital Rivadavia. De esta manera, espero que podamos hacer un evento presencial para darla a conocer. Además continuaré trabajando en KZO para Nicole al mediodía, un proyecto que me tiene de lo más feliz. Estamos hace tres meses al aire y continuaremos este año. También tengo otras propuestas para TV que aún no puedo confirmar, porque no firmé los respectivos contratos; pero tengo expectativas de lograrlos.

—Con referentes admirados en todo el mundo y creaciones exclusivas, ¿cuál es tu mirada sobre la moda actual en un contexto en el que la vida como la conocíamos sufrió un quiebre?



—Considero que ha sufrido un gran cambio, porque nos hemos tenido que adaptar a esta nueva metodología de trabajo, pero también de consumo. Con esto quiero decir que los atuendos se volvieron más ponibles, citadinos, urbanos, confortables. El hecho de que la gente esté trabajando puertas adentro en sus casas, bajo el mecanismo del home office, te vuelve confortable, tranquilo y relajado. Por ende, estoy haciendo ropa más usable y casual. Sucede en mi caso, como también en el de todos los diseñadores.

—A la hora de crear y pensar una colección, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Qué estilos dominarán la próxima temporada?



—Todas dependen de un momento. Por ejemplo, la de primavera-verano estuvo inspirada en las aristas de Egipto. La actual se basa en algo más tranquilo, como lo es la Ciudad de Buenos Aires. Estas fuentes siempre varían según la idea que tenga sobre un color, una ciudad, una canción, la situación o el momento.



Respecto a los estilos, ha cambiado el mecanismo de la moda por el uso que le da la mujer respecto de la comodidad y practicidad. Las tendencias están presentes en colores como el amarillo, el ámbar, el crudo, el blanco y el anaranjado, toda una gama de cálidos para ser mezclados o combinados con el gris y el negro. Son todos los tonos que vienen para el invierno. Sin embargo, esto dependerá de cada clienta y su personalidad. También de sus formas de moverse entre lo laboral y social.

—¿Considerás que le falta algo a la moda argentina?



—No creo que tenga ausencias, porque tanto los diseñadores argentinos como las grandes marcas están posicionados en un nivel privilegiado e internacional. Tenemos profesionales fabulosos que representan nuestra estética a la perfección.