La cocinera de Maradona rompió el silencio y brindó detalles de sus últimos días

El misterio sobre la vida de Diego Maradona, antes de su muerte el pasado 25 de noviembre, en la casa que alquilaba en el barrio cerrado San Andrés de Tigre, parece haber llegado a su fin...

Es que ahora apareció Romina Milagros Rodríguez, apodada "Monona" por el propio Diez, quien se desempeñó como la cocinera personal del astro del fútbol hasta su fallecimiento. En una extensa entrevista con Rodrigo Lussich para "El Show de los Escandalones", Monona brindó detalles inéditos sobre las horas finales del exfutbolista.

“Lo último que hablé con él fue a la noche. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió”, declaró.

En relación a los intentos de reanimación que se le realizaron aquellaa mañana del 25 de noviembre, la empleada doméstica aseguró: “Ese día no... fue mucha locura. Yo cuando lo vi a él, ya estaba fallecido. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían '1, 2, 3, vamos'. Contaba la enfermera cuando hacía en el RCP".

“Me acuerdo de ese día todo, todo me acuerdo", cerró en el adelanto que pusieron al aire este viernes en "Intrusos". Además, Lussich adelantó que la mujer se refirió a la convivencia y la relación que llevaba con él, lo cual permite conocer más a Diego Maradona en la intimidad de su hogar.

LAS FRASES DE MONONA

-Cuando planchaba venía a la cocina a contarme sus anécdotas de chico. Que viajaba en tren, sus hermanas, amaba a su familia.

-A las 8 (de la mañana) se arrancaba. Desayuno, tomaba su cafecito con tostada de casancrem y mermelada de arándanos. El mate le gustaba para compartir, cuando veía que se apagaba todo accionaba.

-El baile nunca faltaba. Decía pongan música.

-Tenía sus momentos de bajón, de tristeza. El vivía a su manera, a su forma,. Quería estar con todos pero a su forma. Amaba a todo el mundo.

-La relación con las hijas: "Las hijas estuvieron siempre. Gianinna, cuando la llamaba, estaba. Con Jana era otro vínculo, no era lo mismo que con las otras. Era paternal pero no tan pegada como con los otros chicos. Eran todos iguales pero era distinto. Dalma también, pero se hablaba mucho por teléfono. Todos estuvieron presentes los hijos".

-Rocío Oliva no fue más a la casa. Terminaron bien. Después empezó a ir más Verónica (Ojeda) con Dieguito (Fernando), lo adoraba. Entraba el nene y le cambiaba el humor. A lo último se llevaba re bien, un lazo hermoso tuvo con su hijo. Jugaban, iban al patio.

- Diego era terrible, me hacía poner colorada, ja, no le importaba nada.

-Los viejos compañeros que se hacen los grandes amigos jamás los vi, los que si estaban eran los (de Gimnasia) de La Plata, sus jugadores, lo que dicen que estuvieron… Los de México sí, pero los demás, puro bla, bla. Eso me indigna, todos decían soy amigo de Diego. Muchos hablan pero nadie estuvo. Se hacen los amigos, llorando en el velatorio, todo mentira.

-Se hacía el chistoso, estaba a dieta, si no comía él no comía nadie.

-Miles de veces me decía ‘andá y echá a todos’. A veces quería estar solo, yo lo entendía, Te levantabas y tenías gente en tu casa. Quería estar sentado en el sillón mirando tele.

-Hay muchas cosas que se dicen. Diego sabía todo, se hacía el boludo pero sabía absolutamente todo. Me decía, 'los dejo correr hasta donde yo quiero, después les corto las piernas'. Se daba cuenta si le faltaba un reloj, se daba cuenta de todo.

-Salía a caminar todos los días y cuando empezaron a sacarle fotos no quiso salir más. Le sacaban fotos al toque, le dolían mucho las rodillas.