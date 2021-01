Nacido y criado en La Plata, Juan Martorelli siempre tuvo una afinidad especial por el arte y es por ello que decidió estudiar peluquería para luego especializarse en estilismo.

Con esfuerzo y perseverancia, logró formarse y consagrarse en su oficio para, tiempo después, abrir su propio local.

De esta manera, su estilo se volvió más que popular y fue elegido por Ricardo Fort para desempeñarse en su equipo de trabajo como peluquero personal y responsable de la estética de las obras de teatro.

Gracias a los proyectos compartidos, nació una fuerte amistad que perduró más allá de las tablas, las giras nacionales o los momentos de fama. Se acompañaron en las buenas ocasiones, pero también en los momentos de oscuridad.

Durante una charla íntima con este multimedio, el peluquero del empresario chocolatero reveló cómo fueron los inicios en su profesión, las vicisitudes de la fama y la estrecha amistad que mantuvo con Fort.

Además se expresó sobre sus proyectos filantrópicos, como la Asociación Argentina de Barberos Solidarios, donde ayudan a los que más lo necesitan enseñándoles el oficio, ofreciendo sus servicios de corte o produciendo pelucas para los pacientes oncológicos.

—Repleto de viajes y saberes sobre la estética imperante, ¿cómo fue vivir la experiencia de participar en todas las producciones de Fort?

—Se puede decir que Ricardo Fort era muy exigente a la hora de elegir peinados. En todas sus obras teatrales, los looks estaban inspirados y basados en otros inherentes a Hollywood o viejas películas. Por ejemplo, la obra Fortuna II tuvo peinados tangueros, pero también le gustaban los referidos al pin up, ondas al agua y otras técnicas que me costaron mucho. Él valoró mucho mi labor, que se lució en sus looks, pero también en las bailarinas. Ricardo Fort tenía una impronta hollywoodense.

—Tras formar parte de su intimidad como el estilista personal, ¿qué relación supiste construir con él?

—Al principio fue una relación netamente profesional. Él fue una persona muy cerrada que solo se vinculaba con su entorno cercano. Sin embargo, poco a poco, fuimos ganándonos su corazón, demostrándole que no lo vivimos nunca. Considero que esa fue mi virtud porque no me aproveché de su eterna bondad como muchos de su entorno. Es por ello que ahora que está por salir el documental sobre su vida, me llamaron de varios programas porque conté muchas cosas que viví. Por ejemplo, las maldades que le hacían como robarle, usarlo. Como no vivía de él, me considero amigo puro y siempre estuve a su lado, aun más en las proyecciones artísticas donde podía verse su verdadero costado. Tuvimos una linda amistad, jamás me aproveché de él como la gente tóxica que estaba a su alrededor.

—Si tuvieras que describir las aristas de su apariencia, ¿qué palabras utilizarías para explayarte al respecto?

—Tenía un estilo como Elvis Presley. Además él mismo se teñía y cuidaba. En mi caso, asesoraba a las estrellas que él contrataba como María Fernanda Callejón, Ethel Rojo, como también tuve la suerte de atender a Diego Armando Maradona. Siempre las vedettes y él estaban con un estilo muy norteamericano.

—Tras su fallecimiento, muchos tomaron otros caminos. ¿En qué proyectos estás inmerso en la actualidad?

—Estoy abocado a la enseñanza en mi academia de peluquería. Además fundé la Asociación Argentina de Barberos Solidarios, donde aunamos a todos los del país. Tuvimos la suerte de poder cortar el pelo en diferentes entidades durante la pandemia y contar con el apoyo de los famosos como Ángel de Brito, Celeste Muriega, Fátima Flórez, Benito Fernández, Jorge Piazza, Guillermo Marín y muchos más. En el futuro espero poder seguir ayudando a los chicos para cortar en los barrios, brindar capacitaciones para que las personas de bajos recursos tengan un oficio y puedan salir adelante. Además, confeccionamos pelucas oncológicas para aquellos que más lo necesitan. Quiero ayudar a la niñez como hubiera querido Ricardo Fort. Estoy orgulloso de ser platense y este proyecto va a replicarse en todo el país.