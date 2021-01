Todos contra Pampita

Tras enterarse de los fuertes comentarios contra ella por haber viajado tan lejos, embarazada y en un contexto como éste, Carolina Ardohain hizo un furioso descargo via Instagram que no pasó desapercibido, aunque luego lo borró. “Empatía cero. Parece que si te contagiás, los medios te crucifican. ¿Cómo pueden insultarme, solo por estar enferma y cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo? Nos toca a todos, a nosotros, o a algún ser querido, de alguna manera, tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, ¡es la víctima!”, lanzó muy furiosa la modelo sin poder contener su enojo.

Por otra parte, consultada por la salud de Rufina Cabré, Laurita Fernández aseguró que se mantiene aislada y a la espera del resultado del test. “Ella también estaba con la mamá (China Suárez). Por supuesto que hay molestia y hay mucha preocupación, más que molestia, por los chicos. Porque obviamente ahora está aislada. Se está esperando y Dios quiera que todos estén muy bien”, dijo la conductora.