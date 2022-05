Arman T Riahi estrena Fox in a hole en Encuentro con el Cine Europeo

Hasta el 31 de mayo, coincidiendo con la celebración del Mes de Europa y con una semana de funciones presenciales en El Cultural San Martín, continúa la edición otoño de Encuentro con el Cine Europeo. Tendrá 20 películas de 16 países (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Suecia). Fox in a hole, del realizador austríaco Arman T. Riahi, es parte de la muestra, desnudando las miserias de un centro de detención y educativo de jóvenes. Para saber más detalles de la propuesta, hablamos en exclusiva con el realizador.

—¿Cómo te sentís con la participación de la película en el Encuentro con el Cine Europeo?

—Estoy muy contento y me siento muy honrado de tener el estreno en español de Fox in a hole en Argentina. Estoy agradecido al Encuentro con el cine Europeo y a la Embajada de Austria por haber invitado a mi película. Todavía no se ha proyectado en el continente sudamericano, así que estoy muy orgulloso de ello. Me entristece no poder estar allí, pero tal vez la próxima vez.

—¿Cómo surgió la película? ¿Cómo seleccionaste a los protagonistas?

—Hace 12 años estaba investigando para mi primer documental sobre jóvenes adultos de Viena de origen inmigrante, que utilizaban la música rap para encontrar una voz. Quería hablar con chicos que estuvieran en la cárcel, así que llamé a la mayor prisión austriaca y pedí que me dejaran entrar y hacer entrevistas. Me conectaron con la escuela de la cárcel, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Me sentí inmediatamente atraído por este mundo y desde el primer día en la escuela penitenciaria supe que quería hacer una película sobre ella. Surgió una amistad entre el profesor de la prisión, Wolfgang Riebniger, que llevaba un cuarto de siglo trabajando allí. Me uní a él durante muchos días en la escuela penitenciaria y aproveché el tiempo para investigar y comprender el sistema carcelario de Austria. Cada personaje de la película está basado en una persona que existe y/o que he conocido durante mi investigación.