Asaltaron el local de Pitty la numeróloga

Pitty, la famosa numeróloga, experta en Tarot y asesora de celebridades, fue víctima de la inseguridad: dos ladronas ingresaron en su comercio en Belgrano y robaron varios artículos del local.

La tarotista abrió las puertas del local de la avenida Cabildo hace apenas un mes (su segundo comercio) en el cual ofrece una gama de artículos esotéricos vinculados con la numerología.

En cuanto al robo que perpetraron en su local, la numeróloga se expresó: "Estoy al tanto que estas mismas mujeres visitan locales de Cabildo, pero en este caso me tocó a mí. Soy la voz de un montón de comerciantes”.

Además, detalló qué artículos fueron sustraídos del lugar gracias a las cámaras de seguridad que hay dentro del local:

No sé para qué les servirá tres elefantes. Tengo que agradecer que no nos pasó nada. Tengo 14 empleados. Me dio mucha pena, fueron tres mujeres las que entraron. Tengo cámaras por todos lados".

"Me llevaron como 30 mil pesos en productos importados", aseguró.