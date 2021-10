Baglietto y Vitale: “Siempre volvemos a los tangos porque son el cimiento de nuestro encuentro artístico”

Hace más de tres décadas que los músicos Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto pusieron manos a la obra para componer e interpretar canciones. De esta manera, recorrieron múltiples escenarios y ahora festejan el aniversario de la comunión artística con un show en la ciudad. La cita obligada será el 16 de octubre, a las 21.30, en 4 entre 51 y 53.

— ¿Cómo viven este regreso a la presencialidad? ¿Qué fue lo más difícil de la vida sin público y sin escenario?

— Hace rato que intento acomodarme a la realidad lo menos traumáticamente posible, tengo un largo camino recorrido y trato de aprender a equilibrar los buenos momentos y los no tan buenos. Es decir, no me afectó el año y medio de pandemia pues aproveché para ver películas con mi familia, tocar un poco más el piano y hacer videos a beneficio para diferentes hospitales y organizaciones sociales a los que la música les sirvió para, un poco, paliar el año raro. Mi realidad, y la de muchos otros músicos, nos permitió aguantar el año. La situación tremenda es la que vivieron las personas mas golpeadas por la pobreza y aquellas familias que perdieron seres queridos...

—Desde hace más de tres décadas comparten el escenario, ¿cuál es el secreto?

— Se trata de no competir, tener el deseo de hacer música y compartir. La relación se basa en nuestras coincidencias y no en las diferencias. Este dúo sigue hasta que tengamos ganas y, obvio, hasta que el público también tenga ganas de escucharnos. Lo que encontramos haciendo música está combinado con la hermosa hermandad humana que nos abraza, además del disfrute de tocar juntos. Eso no quiere decir que no hayamos tenido divinos encuentros con otros artistas. Miramos hacia adelante, si volvemos con algo es porque lo creemos importante y necesario. Siempre volvemos a los tangos porque son el cimiento de nuestro encuentro artístico.