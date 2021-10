The Shouts: “Somos una de las bandas tributo que más supieron innovar”

Son excelsas críticas por sus desempeños, el proyecto The Shouts se consolidó por reversionar la obra de The Beatles. Ahora está conformada por Fernando Lotito; Ignacio Criscuolo, Bernardo Rapallini, Adrián Olivieri y Guido Spina, quienes dialogaron con este multimedio sobre la actualidad de la propuesta artística.

—¿Qué se traen entre manos para esta vuelta a los escenarios?

—Para los shows tal como los tenemos acostumbrados. Pero habrá un plus que es este retorno impuesto por la pandemia entonces queremos que sea muy dinámico. Los que están acostumbrados a ver a The Shouts siempre ven cuatro o cinco tandas, cambios de vestuario. Está vez estará más simplificado, pero no desde lo musical sino en relación a los bloques. No van a faltar ninguna de las etapas de los Beatlles, desde la primera hasta la última.

— Son una banda que tributa a una banda histórica, ¿de qué manera se innova?

— Considero que se pone a prueba su vigencia porque uno trae la música a estos tiempos y no suena como de otra época. Esta es una clara prueba de cómo los Beatles estaban adelantados y tuvieron un gran lugar en la historia de la música contemporánea. Por otro lado, hablando de lo que es el espectáculo en sí, es un poco loco porque usamos la tecnología como un gran apoyo, desde las redes sociales también. Somos una de las bandas tributo que más supieron innovar. En un momento, hacíamos una votación para que la gente eligiera los temas y se sorprendía porque se tocaba en vivo. Es muy importante aprovechar esos recursos. Y, desde lo musical, también. Miren qué paradigma, porque usamos la tecnología para recrear el sonido de los años 60. Suena un poco raro, pero usamos todas las épocas de ellos, tenemos todos los instrumentos, algunos originales y otras réplicas que pudimos obtener a lo largo de la historia con mucho esfuerzo. No usamos pistas y ahí ponemos en valor el trabajo de nuestro director musical. Hicimos toda la etapa, la de los discos y la de los vivos. Nosotros lo interpretamos todo en vivo, y usamos samples.

—¿Cómo eligen el repertorio de canciones dentro de una obra histórica que es tan extensa?

—Es muy amplio en todo sentido, en lo que es rítmico, instrumental, en la variedad de géneros puesto a que consideran que hacían rock and roll, pero produjeron hasta boleros. Pasaron por todos los estilos, desde música clásica hasta experimental. Nosotros antes que todo somos fanáticos de los Beatles, al igual que las personas que nos vienen a ver. Solo sucede que estamos más locos y decidimos personificarlos de alguna manera en el escenario. La mejor estrategia para nosotros cuando elegimos el repertorio de un espectáculo es sentarnos de forma imaginaria en las butacas y pensar qué queremos escuchar. Ahí ponemos en la balanza, tanto las preferencias del público que se sabe todos los detalles y aprecia las perlitas de la improvisación. También tenemos que pensar en las personas en general que gustan de la banda, pero que también escuchan de todo.

No pueden faltar los clásicos, pero tratamos de equilibrar. Por supuesto que no es fácil para solo dos horas. Pensamos los espectáculos como un libro que tiene una introducción, un nudo y su desenlace. Por lo general, empezamos por el final y terminamos con la beatlemania.

La energía la ponen las personas con los gritos y todo el contexto de los años 60. A veces vienen lookeados de la época. Todo esto nos da la pauta de que la elección del repertorio es la correcta.

Siempre nos preparamos en todo sentido. Primero están los ensayos porque cada uno respeta su rol y la línea vocal.