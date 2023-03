Belén Rueda: “Por las redes sociales la información es un arma de doble filo”

Disponible desde hoy en Star+, El grito de las mariposas narra el asesinato de las hermanas Mirabal que instituyó, años después, el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Belén Rueda es parte del proyecto y hablamos con ella en exclusiva sobre su origen en el campo de la actuación y mucho más.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Desde muy pequeña, pero yo no vivía en Madrid, vivía en una ciudad más pequeñita, en Alicante, y ahora las cosas son diferentes. Yo creo que la gente más joven a lo mejor no puede entenderlo porque, con toda la tecnología ahora y las redes sociales, etcétera, pues de alguna manera tú puedes conectar o tienes una ventana abierta a muchos sitios que antes no tenías. Entonces el sitio donde vivías te limitaba bastante y era como un sueño que tenía de pequeña, pero que lo tenía aparcado, y de hecho empecé bastante tarde. Mi primera película fue con 40 años, Mar adentro.

—Bueno, nada más ni nada menos que Mar adentro...

—Así que si tienes un sueño, persíguelo.

—Tremendo debut, y no paraste, hasta ahora que protagonizás esta propuesta. ¿Qué conocías del caso de las hermanas Mirabal?

—Voy a confesarte que no conocía nada. Cuando me hablaron de las mariposas no lo sabía. Yo soy bastante inquieta y curiosa y enseguida me metí en internet para ver qué significaba. Y creo que como yo hay muchísima gente, con lo cual estoy muy contenta de que se haya hecho. Creo que es necesario también. Es más, cuando he hablado con gente aquí que me han dicho “¿Qué es esto del grito de las mariposas?”, les he dicho: “Pues yo creo que es una serie que se debería de poner en todos los colegios”. El día 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, pero muy pocas sabíamos por qué. Y es una lucha, la de Minerva Mirabal y sus hermanas, las mariposas, que muy pocos conocemos. En República Dominicana lógicamente sí, porque ellos lo sufrieron en primera persona. Claro. Pero en eso nos llevan un gran adelanto, porque es verdad que mujeres como ellas no hay muchas. Y me resultó muy interesante. Y luego cuando leí los guiones me pareció que estaba muy bien tratado, porque se cuenta la historia, pero también han metido otro personaje, que es el de Susana Abaitua, el de Arantxa, en la ficción. Y entonces nos habla de los dos mundos, el mundo que vivía Minerva en su lucha contra la dictadura de Trujillo, y el mundo de Trujillo también. Entonces es importante saber o ver, porque yo digo que las historias que contamos en el cine o las historias que contamos en las series de televisión son como mirar por la cerradura de una habitación y ver el interior de lo que pasa allí y que no se cuenta nunca.

—Bueno, justamente ahí hablabas de que Minerva tenía un pensamiento de avanzada obviamente para la época. ¿Cómo es también para vos como mujer mirar hacia atrás, entender lo que hacía Minerva y verlo con la perspectiva por ahí de hoy en día?

—Yo tengo dos hijas y veo que la generación de mis hijas ya da por hecho determinadas cosas, lo cual me parece maravilloso, pero yo hago un poquito de abogado del diablo y sí que les digo: “No bajes la guardia, porque se ha luchado mucho para llegar a tener igualdad en determinados campos, dígase laboral, dígase a nivel político, a nivel de poder decidir sobre tu propio cuerpo, se ha luchado mucho y hay mujeres que han luchado mucho para que ahora nos encontremos donde nos encontramos”. Y, bueno, esto se estrenará hoy que es el Día de la Mujer y me parece que es completamente necesario, pero ojalá en algún momento de la historia, en un futuro, no tenga que haber un día de la mujer, porque querrá decir que la igualdad habrá llegado a ser total. De momento no hay que bajar la guardia, porque cuando hay crisis, cuando hay guerras, parece que una de las primeras cosas que se piensa es en reducir los derechos a las mujeres, es algo común, la religión, la situación política, los mandos, parece que es una de las primeras cosas que se intenta reducir. Son esas conquistas logradas y que rápidamente en esos momentos de crisis es como que se quieren borrar.

Me parece que es una serie que deberíamos ver todos, primero para saber por qué el 25 de noviembre se ha declarado así, me parece que su lucha fue brutal y con pocos medios, con pocos medios a todos los niveles, no solamente económicos, sino de apoyo, porque sí que es verdad que ahora ya te digo que por las redes sociales la información es un arma de doble filo; la información fluye mucho más, también fluye en mentiras, pero también tienes la posibilidad de desmentir determinadas cosas. De hecho, en la serie se ve que entra en la República Dominicana la televisión, pero, claro, ¿quién lleva la televisión? Pues el gobierno de Trujillo, la dictadura de Trujillo, con lo cual dicen lo que quieren decir, no lo que está pasando realmente, entonces, creo que ahora mismo las redes sociales nos permiten, gracias a los dispositivos, abrir. Yo creo que la serie hay que verla también casi con Google al lado, a ver lo que estamos contando; no es una historieta, es una realidad.

Una serie y un personaje necesarios

El grito de las mariposas, disponible en Star+, cuenta la lucha de las hermanas Mirabal, víctimas del gobierno dictatorial de Trujillo en la República Dominicana de los años 60.

—¿Cómo fue encarnar a Pilar, que funciona un poco como la guía? También contame cómo fue esa dupla, el trabajo que hiciste con Mercedes Sampietro.

—El rodaje fue un poco extraño, porque estamos acostumbrados a rodar de otra manera y todo el equipo está en un lugar, tené en cuenta que es una coproducción hispanoargentina que se ha rodado en Colombia, pero que la historia transcurre en República Dominicana, ya desde ese punto de partida tienes que dar tu dignidad a determinadas cosas. Lo que creo que es más importante dentro de esta historia es la historia así, lo que pasó, dar a conocer lo que pasó, dar a conocer que las luchas que ya en nuestro tiempo ya se han conseguido en algunos países, no en todos, que por desgracia hay países que todavía están, bueno, como estaban ellas en su momento, pero dar a conocer estas historias. Y yo creo que el personaje de Pilar junto con Mercedes es muy importante, porque de alguna manera tú resumes la historia de todo aquello que pasó en su momento.

Con Mercedes ha sido maravilloso porque, claro, su personaje a lo largo de todos los capítulos es un personaje muy duro, yo creo que se muestra en dos familias, una muy estructurada, que es la de Minerva, como familia, y una muy desestructurada, que es la de Mercedes cuando era joven.

—La serie fue dirigida por hombres, ¿creés que, independientemente de la historia que se está contando, habría cambiado algo en la perspectiva y demás si hubiera sido dirigida por mujeres?

—Esta serie ha sido dirigida de una manera especial porque uno de los directores dirigió toda la trama de Minerva, otro director dirigió toda la trama de Antxa, y una directora, mujer, dirigió la trama nuestra, la de Mercedes y la mía. Y sí que es verdad que además Inés París, que es la directora de nuestra trama, es una mujer muy activa a nivel de feminismo, ha hecho muchas películas también que hablan de esto, y para mí fue muy importante también que lo dirigiera ella.

También te digo que lo que ocurrió en ese momento afectaba a hombres y mujeres, a mujeres en mayor grado, porque no les dejaban hacer muchas cosas que para los hombres simplemente con nacer hombres ya la tenían, pero está bien también, yo creo que los hombres se sensibilizan con esto, y de hecho la idea que salió, bueno, el creador de esta idea fue Juan Pablo Buscarini, es hombre, y la verdad es que le llamó la atención, y me parece que es interesante también que se sensibilicen con esto, ¿no?