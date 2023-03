Las cantantes que sentaron precedente en los años 80

Los gloriosos años 80 trajeron una vanguardia que dejó su precedente. Hoy recordamos a las mujeres que iluminaron con su carisma y sus voces al mundo musical contemporáneo. No solo son personas con belleza hegemónica, sino que acompañaron su hermosura con talento, estudio, esfuerzo y perseverancia. Si bien explotaban su costado sensual, también se formaron, estaban a tono y lideraron formaciones con muchos miembros más.

Para empezar, hay que hablar de la reconocida Debbie Harry, cuyo nombre original es Angela Trimble. Llegó desde su pueblo natal con destino a Los Ángeles para dar sus primeros pasos como moza porque debía solventar su alquiler, los viajes a las pruebas de sonido y los gastos fijos. Tiempo después probó suerte como bailarina exótica hasta que también decidió pasar por la pasarela y formar parte de las imágenes eróticas que ofrecía la revista Playboy.

Linda, audaz, suave y despampanante, la chica mostró su inclinación para la música y así fue que formó Blondie, la banda que dejó su tesoro a través de los hitazos como Call me, Heart of glass, One way or another, entre otros. Por ejemplo, entre 1979 y 1981, cuatro de sus canciones con la agrupación alcanzaron el puesto número 1 en las listas musicales estadounidenses.

Por otra parte, la actriz nacida en Australia Olivia Newton-John incursionó como cantante de música country en sus primeros pasos en la industria mediática. Luego se presentó a un casting para una película musical llamada Grease que tendría el rol masculino protagónico por parte de John Travolta, y ella ganó el puesto para ser la contrafigura. Con éxito, continuó trabajando en ambos roles, es decir como intérprete y actriz.

Otro ejemplo está dado por el trabajo de Lita Ford, considerada como la dama del rock and roll, ya que integró las Runaways y recorrió el hard rock. También mantuvo romances con dos colegas, tales como Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath, y Chris Holmes, de la banda WASP.

Asimismo, la cantante italiana Sabrina despegó gracias al hit Boys. que estuvo acompañado por un clip sensual que hacía suspirar a todos.

Sin necesidad de introducción, sabemos que la reina del pop, Madonna, entró por la puerta grande por las canciones y sus performances escénicas. Fue una de las precursoras en acompañar sus producciones con documentales que mostraban el detrás de escena de sus giras internacionales. Hasta hoy promete creaciones procaces y llenas de talento.

Stevie Nicks formó parte del suceso ­Fleetwod Mac en plenos años 80 y la sensualidad era su marca registrada. Siguió en vigencia con otros discos solistas que fueron reversionados justo cuando llegaba el cambio de siglo.

Por último, Pat Benatar logró incursionar en el rock and roll para luego elegir otro camino más suave como el pop y cambiar completamente su recorrido artístico. En un momento comenzó una relación amorosa con su productor y dejó todo para casarse, ser madre de dos hijas y fundar una empresa que financia proyectos audiovisuales independientes.