El reencuentro entre Lali y Peter Lanzani

Se quieren. Y los fans y sus seguidores los aman a ellos. La cantante Lali Espósito hizo historia al ser la primera mujer en agotar localidades en un show en el estadio de Vélez. Lo hizo con su Disciplina Tour, con el que ya recorrió muchos países del globo.

Pues bien, antes de su presentación del fin de semana, recibió la inesperada visita de su ex Peter Lanzani, con quien siguen cultivando un hermoso lazo de amistad. En una suerte de Meet and Greet que hizo la cantante, Lanzani la fue a ver y a saludar por su flamante espectáculo. Primero se fundieron en un emocionante y sentido abrazo y luego dieron lugar a un lindo diálogo. Él le acercó una remera para que se la firmara y ella le consultó en broma si era para él. “Y bueno, me la voy a quedar”, le respondió, no sin antes hacerle el chiste de que se bajaba los pantalones para que le firmara la ropa interior. Antes, Lali, muy rápida, le había preguntado con ironía si pagó su entrada.

Al viralizarse las imágenes del tierno momento compartido, sus seguidores dejaron comentarios. “¿Dónde querés el altar?”, “Gracias por grabar esto”, “Los amo”, “Me destruyen”, “Son hermosos” y “Vuelvan ya”, son algunos de los sentidos mensajes que recibió la publicación.