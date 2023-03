La palabra de Camila Morrone

La argentina Camila Morrone es hija de una pareja de modelos que fueron a probar suerte a Estados Unidos y lo lograron con creces. De esta manera, la heredera se crió, se educó en el exterior y quiso seguir el camino de la actuación, como sus padres, que probaron suerte en esta profesión. En la actualidad, la mujer está recién separada de su exnovio, el galán Leo DiCaprio, quien rápidamente volvió al ruedo una vez que estuvo soltero. Recientemente, ella reveló los detalles de su separación. Además habló de su nueva vida y de la infancia, que recuerda con mucho amor.

Cabe mencionar que la actriz tenía 20 años cuando se enamoró de DiCaprio y empezó a salir con él, que acababa de cumplir los 43. Pasaron cinco años juntos. No obstante, luego de una convivencia, decidieron separarse. El amor había sido apoyado por los padres de la chica. En relación con esos años, ella recordó en la entrevista: “Nunca pude tener una base en ningún lado o un grupo de amigos sólido y consistente. Eso fue difícil para mí”. Sobre la ruptura, esbozó: “Nunca he aprendido tanto como a los 25 años. Empiezo a sentirme mujer, pero también me siento pequeña en muchos sentidos”.

En la actualidad está trabajando en Daisy Jones and the six: “Con cualquier personaje que interpreto intento aportar lo que conozco de mi vida real. Eso es lo principal que aprendí en clase de interpretación”. En toda la entrevista que brindó con el fin de promocionar a su nueva producción donde es protagonista, ella evitó dar nombres o de referirse a una posibilidad de reconciliación.

Ahora está abocada a la actuación; y su carrera de modelo, si bien sigue vigente, ha quedado a un lado porque priorizó el camino que también eligió su mamá, la argentina Lucila Polak, quien supo salir con Al Pacino por muchos años y construyó una familia ensamblada que recorrió el mundo entero. Este matrimonio también llegó a su fin hace unos meses, y cada uno siguió por caminos separados luego de dividir sus bienes. Recordemos que Leo DiCaprio, luego de la separación, tuvo otras parejas, como la hija de Lorenzo Lamas, llamada Victoria; y Gigi Hadid en otra oportunidad. Siempre se lo vio en lugares de moda junto a ellas. Por otro lado, se abocó a la producción también y dejó en suspenso las actuaciones que tenía en su agenda, pero aún no asumió. Es más, declaró que seguirá los pasos de su amigo Brad Pitt, porque desea tomar otros rumbos en su carrera.