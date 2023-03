Semana de definiciones en GH

La casa más famosa del país tuvo de todo estas semanas: ingreso de familiares, mascotas, eliminaciones y más. Mientras, todo se va definiendo y perfilando para lo que será la gran final. Hacia mitad de semana quedó definido el ganador de los familiares y quiénes se quedarán hasta el domingo. Se trata de Valentina y de Rodolfo, hermana de Marcos y padre de Nacho, respectivamente. Ambos fueron los finalistas pero Valentina resultó ganadora, por lo que se hará del premio que consiste en dos motos 0 km. Si bien ellos ya podrían haberse retirado de la casa, la producción los invitó a quedarse hasta el domingo y, claramente, aceptaron.

De hecho, con Rodolfo se dio una particular situación. En actitud casi fraternal, el hombre en un momento les habló a todos los hermanitos, advirtiéndoles que luego de la finalización del programa tendrían que cuidarse mucho afuera porque ahora son “famosos”. Luego de ello, una voz que no era la característica que se escucha siempre de parte de Big Brother, le señaló a Rodolfo que había hablado del exterior, cosa que está prohibida, y avisó con próximas sanciones en caso de no respetar tales directivas.

“Ustedes saben que dejé entrar a mi casa a algunos familiares para que los contengan. Pero no está permitido, bajo ningún concepto, que se revelen datos del afuera. Rodolfo, vos esta madrugada incumpliste las reglas del juego que impiden que se comenten cosas de la vida exterior, así que ahora doy una advertencia, pero la próxima procederé a sancionar o directamente a expulsar. Muchas gracias” se escuchó. Todos se quedaron muy sorprendidos, incluso Nacho, a quien se lo notó un poco preocupado luego del mensaje.

Por otro lado, quedó definida la placa del próximo domingo, una de las últimas antes deconocer a los cuatro finalistas que irán por todo. Marcos, líder de la semana gracias a Valentina, tenía que elegir a quién salvar de la próxima placa, la del domingo venidero. Antes de ello, cada uno de los nominados tuvo la oportunidad de dedicarle unas palabras a Marcos. Camila expresó: “Pase lo que pase, sabés que está todo bien, sos una re persona y me alegra mucho haberte conocido. Sos muy buen pibe”. Por su lado, Romina manifestó: “El primo sabe que realmente lo amo muchísimo, la gente de Salta es así, tranquila. No quiero presión de nada, quiero que seamos amigos afuera, así que tranquilo, haga lo que su corazón le diga”. En tanto, La Tora le dijo varias veces que lo quería mucho y que agradecía haber ingresado nuevamente a la casa para poder conocerlo mejor. Y Julieta, por último, soltó: “Te quiero un montonazo, siento que afuera vamos a ser amigos, es muy importante tener una persona con la que podés estar en silencio pero que vale su compañía, sé que siempre te basás en tu corazón y espero que vayas con tu corazón y tus sentimientos, que vayas por ahí”.

Del Moro hizo una suerte de introducción y declaró: “Marcos, la decisión está en vos. Vos ya estás dentro de los mejores cinco y depende ahora de vos quién de ellas dos te va a acompañar”.

Finalmente, luego de dedicarle algunas palabras a todos los nominados, el salteño develó el misterio y avisó a quién salvaba de la placa. La privilegiada fue Romina. “A Romi le digo que siento que ella trabaja mucho para ayudar a la otra persona, se preocupa mucho por las otras personas, nos acompaña mucho a nosotros. Se preocupa por si dormiste bien, o si la comida te gustó, que hace que la convivencia sea más linda, y lo valoro mucho. Es un apoyo muy importante”, indicó el Primo.

Así las cosas, la placa del domingo quedó conformada por Camila, Julieta y La Tora. Una disputa más que interesante y peleada, dada que las tres son muy queridas por el público. Mientras tanto, el conductor informó que es posible que ingresen nuevos familiares para el tramo final del programa. El propio Del Moro se los informó a los hermanitos: “Obviamente los que logren llegar a los últimos cuatro lugares van a tener la posibilidad de recibir a algún ser querido, eso es lo que pasa generalmente en todos los GH del mundo. Es una recta final ya directamente con los finalistas, recordemos que los últimos 4 son los finalistas de este certamen”.

Sobre ello, fue tendencia en redes sociales el pedido de que ingresaran algunos de los exparticipantes, algunos de los ya eliminados. La última palabra la tiene el Big Brother y todo puede pasar.