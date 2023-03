Alicia Silverstone, una heroína suelta en Hollywood

Corrían los años noventa cuando Alicia Silverstone, una blonda actriz juvenil comenzaba a dar sus primeros pasos en el séptimo arte y poco a poco se convirtió en un ícono de la cultura pop que aún perdura en el imaginario colectivo de las generaciones que crecieron por ese entonces.

La joven transitó con laureles su paso por el cine, la pantalla chica y también dio su recorrido por las pasarelas cual modelo de marcas. De todos modos, un buen día decidió que ya estaba cansada y conforme con la siembra cosechada, por lo que su retiro se dio de forma determinada. Así se corrió de la fama para empezar a vivir en otra realidad con una suerte de anonimato: se abocó a su familia y a criar a sus hijos.

La joven Alicia Silverstone nació en Estados Unidos y en su primera juventud ingresó a trabajar en los medios de comunicación para cautivar a los productores y a la audiencia por su carisma y talento innato, consagrándose como una de las mejores artista de su generación.

A lo largo de su carrera, pudo demostrar que está bien formada y así lo hizo con sus roles dramáticos y cómicos. El primer papel que le valió popularidad y fama fue Clueless o Ni idea, como se la reconoció en Latinoamérica.

Para esta entrega pudo ponerse en la piel de una chica adolescente llamada Cher Horowitz, que es popular y tiene mucho dinero pero tiene que enfrentar los desafíos de la escuela, las amigas y los primeros amores.

Luego de su paso por los sets de rodaje, la chica eligió tomar proyectos por el teatro y así lo hizo con musicales en Broadway. Por otro lado comenzó su militancia por el derecho de los animales, trabaja en asociaciones proteccionistas y puso manos a la obra para escribir un libro donde promueve la alimentación vegana. También al cumplir la mayoría de edad se emancipó de sus papás para comenzar una nueva vida como un adulto.

Otros trabajos que llegaron en su juventud fueron en las películas Batman y Robin donde interpretó a Gatubela. También estuvo en Blast from the past, The babysitter entre otros. Con el cambio de milenio, la muchacha se casó con el músico Christopher Jarecki después de tener un noviazgo de ocho años consecutivos.

Así hicieron una boda en su casa ecológica y fueron padres de una señora llamaba Bear. Sin embargo para el 2018 dieron por terminado el matrimonio para seguir siendo amigos. Por último, en estos años trabajo en otros proyectos como Scream, The requiem, entre otros.