Chano Charpentier recibió el alta

Después de más de una semana de incógnita y preocupación por el estado de salud de Chano, el músico finalmente fue dado de alta. Había ingresado al Sanatorio Otamendi de la Capital Federal el 18 de febrero por un cuadro relacionado a sus adicciones y por un desorden en los medicamentos que toma. Luego, el viernes 24 había despertado de la sedación. Durante toda su internación se supo bastante poco sobre el estado y la situación de Chano. Desde su círculo más íntimo y cercano fueron bastante cautelosos al momento de precisar información. Sobre todo su madre, Marina, quien estuvo a su lado desde un primer momento.

Pues bien, para alegría de todos los fans que estaban expectantes y preocupados, llegó la noticia. Y el encargado de darla fue el propio músico. A través de las redes lo informó. Allí, junto a una selfie donde se lo ve de buen semblante y con una camisa floreada y colorida escribió: “Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado, gracias al sanatorio Otamendi, y listo para seguir disfrutando de la vida”. Y luego agregó: “Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en Udigens y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata. Besos”.

Durante su internación, Marina Charpentier brindó información sobre la salud de Chano antes de la internación. En una entrevista radial dijo: “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”. Además de ello, a los pocos días de internación Marina también escribió un sentido mensaje en sus redes. “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”. Y agregó: “Como siempre GRACIAS a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor Respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”.

Hace una semana, en el momento en que Chano se despertaba de la sedación y empezaba ya a mostrar claras señales de mejoría, también su hermano (Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier) compartió su alegría en la redes. Allí escribió: “Todos los días del mundo existe una forma de resucitar”, un pasaje de la canción Música, de Tan Biónica, la banda que compartieron hasta 2017.

Varios colegas y músicos mostraron su preocupación por el estado de salud del músico. Entre otros, Jorge Lanata y la cantante Natalie Pérez. Ella, por ejemplo expresó su sentir sobre la situación de su colega: “Cuando me enteré me dio mucha tristeza (...) Solo me dieron ganas de ir a abrazarlo y desearle lo mejor. Decirle que lo quiero y que ojalá se recupere. Ojalá pueda darse cuenta de todo lo lindo que tiene”.

Si bien, en un primer momento Marina había referido que Chano podía retomar sus recitales sin problemas, (“Está bien en el lugar en el que hace su rehabilitación. Eso no le impide trabajar, sus médicos deciden”, había dicho) luego fue más cautelosa al respecto. Por ello puso en duda que retome inmediatamente su agenda y se suba a los escenarios en pocos días, considerando que es muy pronto luego de su internación.