Miriam Giovanelli y Andrés Velencoso revelan detalles de Nacho

El viernes llegó a Lionsgate+ Nacho, la serie original en español que narra la vida de la legendaria estrella del porno Nacho Vidal. Protagonizada por Martiño Rivas, en el elenco se destacan Miriam Giovanelli y Andrés Velencoso, con quienes Hoy dialogó en exclusiva para Argentina.

—¿Cómo se sienten al ser parte de un producto que se va a ver en todo el mundo a la misma hora en cientos de países?

—Miriam Giovanelli: Bueno, yo creo que agradecidos.

—Andrés Velencoso: Y con vértigo también.

—MG: Privilegiados de poder contar una historia que pueda llegar a alcanzar tantos espectadores.

—AV: Una historia made in Spain, con otros personajes españoles; que pueda viajar es un sueño para cualquier actor.

—Y además, una historia que pone en el centro una industria que muchas veces tiene muy mala propaganda, ¿no? ¿Cómo fue enfrentarse con el universo de Nacho y todo esto que cuenta?

—AV: El universo de Nacho...

—MG: Yo creo que lo que hace esta serie...o sea, para empezar, esta serie habla de la industria del porno, y Nacho en España es una figura clave en la industria del porno. Sería muy raro hablar de esta industria sin mencionarlo a él, al final él sirve a la serie como vehículo para adentrarnos en este mundo. Lo que hace esta serie yo creo que es explicar qué es ficción, absolutamente ficción: vemos cómo se ruedan las películas. Vemos entonces eso, que yo creo que ya de partida es importante: ver una serie que todo el rato te habla de la industria del porno como lo que es: una industria, que es ficción.

—AV: Desde un mirada también humorística; un punto de vista también muy español en ese sentido, con algo de drama, pero humanizando mucho los personajes. Todos tienen algo que contar dentro de la industria del porno. Desde su punto de vista, desde el contrapunto que tienen nuestros personajes. Y yo creo que cada uno da su opinión, pero sobre todo el mensaje: que lo has hecho muy bien antes, que lo que estamos haciendo es ficción y lo que queremos mostrar es que realmente el porno es ficción, que no vamos más allá. Yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo y en un punto, si bien no está todavía desarrollado el ingreso de Nacho a la industria del porno, me hizo acordar mucho una película reciente que se llama Pleasure, una película sueca que tal vez vieron y que desnuda esto, de cómo muchos jóvenes acceden y entienden también el mecanismo y por momentos no. ¿Miriam, viste Pleasure?

—MG: No.

—AV: Pues Pleasure tiene mucho que ver con tu personaje, de hecho es una chica que se mete, quiere salir, entrar, es un poco el drama que le pasa a ella. Pero yo creo que Pleasure está explicada y contada desde una crudeza, desde un sitio mucho más oscuro. Nuestra serie el rasgo del humor no lo pierde, el hilo del humor no lo pierde en ningún momento. Sí que hay un momento dramático, porque todos los personajes tienen su momento dramático y un arco dramático interesante; pero Pleasure es una serie mucho más dura, que sí me quedé a cuadros cuando la vi. Yo creo que con Nacho va a ser algo más ligero todo en ese sentido.

—MG: Bueno, yo creo que el humor es algo que atraviesa mucho a nuestro país. En España cualquier cosa se hace un meme. Es decir, España tiene una tendencia a agilizar el drama desde el humor, que yo personalmente valoro y admiro. Entonces, esta serie también tiene esa capacidad. Yo creo que el drama se puede agilizar también a través del humor y que el humor no debe perderse. De hecho, creo que es una gran manera de agilizar las excepciones y el sufrimiento. Entonces, esta serie tiene la capacidad de hablar de puntos de vista muy distintos, de personajes femeninos que atraviesen situaciones diametralmente opuestas, haciéndolo sin perder esta capacidad, que es muy española al fin y al cabo.

—AV: Hacernos reír. Pasar un rato y entretener.

—¿Cómo viven el actual momento del boom de la ficción española? Nosotros, Andrés, te hemos tenido acá en Argentina protagonizando la primera serie argentina para una plataforma. ¿Cómo viven este gran momento que está viviendo la ficción de su país?

—AV: Qué bien me lo pasé en Argentina esos cinco meses. La verdad que me tratasteis genial, con un equipazo brutal con Edha. Qué lástima que Edha no viajó lo que pensamos que iba a viajar. Nosotros esperamos que esta serie viaje el momento dulce que está viviendo la ficción española y de la manera que nos están abriendo los mercados y abrazándonos. Yo creo que hay que aprovecharla y Nacho se va a unir a este movimiento. Espero. Y que la gente se lo pase igual, que nosotros nos lo hemos pasado grabando, como mínimo.

—¿Por qué tenemos que ver Nacho?

—AV: Bueno, yo te lo he dicho antes, porque van a pasar un rato increíble. Porque van a ver el porno desde un sitio completamente diferente, y porque hay muchas cosas que contar a través de los ojos de Nacho Vidal de la industria del porno o el principio de la industria del porno en España.

—MG: Pues, estoy completamente de acuerdo con Andrés. Creo que hay que ver Nacho porque Nacho al final es una serie de personajes, y de unos personajes no convencionales. Y al final es interesante también escuchar esas historias. Yo creo que es importante también escuchar estas historias, lo que le ocurre a estos personajes.

—AV: Y porque hay un elenco brutal, una dirección actoral brutal, una dirección artística también increíble...

—MG: Además, porque ha sido un trabajo de documentación. Andrés, Martiño, María de Nati no solo hacen un trabajo actoral espectacular, sino que hacen un trabajo físico. O sea, sois acróbatas en la serie.

—AV: Flexibles, todos en general.

—MG: Es una serie en la que nos hemos involucrado mucho todo el equipo, y que todo el equipo ha trabajado para sacar este proyecto adelante. Porque creemos en este proyecto, creemos en estos personajes.