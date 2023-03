El príncipe Harry, bajo amenazas de muerte tras sus revelaciones

El príncipe Harry, heredero de Lady Di y de Carlos (el futuro rey de Inglaterra a partir del 6 de mayo próximo), se encuentra tensionando a la corona británica porque sus palabras impresas en su libro biográfico titulado Spare revelaron que mató a veinticinco personas de origen afgano cuando trabajaba y estudiaba en su carrera militar. Es por ello que los integrantes del grupo terrorista Al Qaeda no tardaron en reaccionar y lo amenazaron. Sin embargo, sus confesiones no terminaron allí. Del mismo modo, dio cuenta de su primera experiencia sexual, de la terrible relación que mantiene con su papá y de cómo fueron las primeras citas con Meghan tras conocerla mediante una red social.

“Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, confesó. Entonces, desde el grupo enviaron un comunicado donde demostraron sus intenciones de hacer justicia por mano propia: “Queremos dar paso a las manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución, ya que los crímenes no caen por estatuto de limitaciones”.

Ellos consideran que, en Occidente, se centraron en aspectos frívolos en la historia del expríncipe de Sussex, y no tomaron en cuenta cómo se habló de la muerte de personas sin ningún tipo de reparo. Los fundamentalistas argumentaron que “el sentimiento del hombre inglés racista está por encima de los humanos; los otros son solo peones y piezas de ajedrez que el inglés puede quitar de la faz de la tierra cuando quiera y desea derramamiento de sangre”. En palabras de Al Qaeda, el acto que Harry describió en su libro autobiográfico, “revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano”.

Ante estos hechos de público conocimiento, Harry, su esposa y los dos hijos están considerando no asistir a la celebración real donde coronan a Carlos por miedo a que exista un atentado que los ponga en peligro a ellos u otros miembros de la familia.

Vale mencionar que la princesa Amalia, hija de Guillermo de los países Bajos, sufrió las mismas amenazas contra su vida en septiembre del año pasado, pero también a inicios del 2023 cuando fue el objetivo elegido de la Macro Mafia, un grupo marroquí que habita los Países Bajos, responsable de traficar estupefacientes por todo el viejo continente.