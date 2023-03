Los motivos del distanciamiento entre Ivana y Mauro Icardi

Ivana Icardi no cruza palabra, gesto, nada de nada con su hermano Mauro hace años. Mucho menos con su cuñada, Wanda Nara. Mucho se ha especulado sobre los posibles motivos del alejamiento y el porqué de la negativa a una posible reconciliación. Pues bien, durante las últimas horas se dieron a conocer algunos de los motivos del alejamiento.

Todo hace indicar que se debe a una interna familiar y a no a cuestiones de poder o dinero, como siempre se especuló. Según deslizaron en el programa A la tarde, Ivana está enemistada con el futbolista porque hace años que no ve ni está demasiado atento a su madre, la señora Analía Rivero.

Ahora bien, la pelea no es nueva. Desde que Ivana entró a Gran hermano (2016) en su versión de famosos y sacó los trapitos de Wanda Nara y su hermano al sol, la relación entre los tres empezó a complicarse. Como una casa que se desmorona de a poco. En aquella ocasión, desde un primer momento se había especulado con que Ivana había ingresado al Gran hermano de Argentina para contar intimidades de su cuñada. Luego del reality, ella ganó gran popularidad.

Lo cierto es que se volvió inocultable que la relación entra ambas no era de las mejores. Es más, en 2019 Ivana volvió a participar de una edición del programa, en este caso en su versión italiana –país en el que, justamente, residió hasta hace no mucho la pareja- y allí confesó, entre otras cosas, que el muchacho se había arruinado la vida desde el momento en que “había llegado cierta persona”. Obviamente se refería a Wanda.

“Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”, había llegado a decir sin ponerse colorada. Así y todo, Ivana ha manifestado algunas veces que está dispuesta a llamarlos para, al menos, tratar de recomponer el vínculo.

Así las cosas, el avispero se movió un poco estos últimos días porque ella saludó a su hermano por su cumpleaños y no tuvo ni una sola respuesta de su parte. “Feliz cumpleaños. Que seas siempre feliz”, escribió la exparticipante de Gran hermano en una historia de Instagram, junto a una foto de ellos cuando eran niños.

Muchos seguidores suyos reaccionaron y comentaron la indiferencia de parte del deportista. A lo que la propia Ivana se encargó de responder y despejar dudas. “No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos. Le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio”, expresó. Sin dejar lugar a dudas, agregó: “Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano, porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no respondió al WhatsApp, menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso: hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio porque eso lleva a la frustración”.

La frutilla del postre fue lo que le replicó a una seguidora que le preguntó si se hablaba con Wanda: “No me hablo con mi hermano. Menos con ella”.